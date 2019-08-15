ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ثقافة جنوب سيناء تختتم احتفالات عيد الأضحى

الخميس 15/أغسطس/2019 - 06:57 ص
صدى البلد
طارق موسى
اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعالياتها الثقافية والفنية التى نظمتها بمناسبة الإحتفال بعيد الأضحى المبارك بفرع ثقافة جنوب سيناء، حيث أقيم حفل الختام بطور سيناء من ساحة العلم بالعاصمة، وتضمن الحفل فقرة مطولة للمواهب من أبناء المدينة فى الغناء والقاء الشعر، أعقبها تنفيذ ورشة للفنون التشكيلية بعنوان "العيد ألوان ألوان" تدريب الفنانة التشكيلية وفاء فتحى بمشاركة عدد من الموهوبين بالمدينة لتدريبهم على تصميم ورسم لوحات فنية معبرة عن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك باستخدام الألوان الخشب والفلوماستر وورق الرسم.

تلا ذلك كلمة مدير عام الثقافة والتى أعرب خلالها عن عميق شكره وتقديره لفريق العمل بمديرية الثقافة والذين بذلوا مجهود مكثف لإنجاح هذه الاحتفالات، مؤكدًا على تواصل حفلات صيف بلدنا بجنوب سيناء مساء الجمعة من كل أسبوع .

نفذ بيت ثقافة دهب ورشة للفنون التشكيلية بعنوان "الرسم على الورق" بمشاركة عدد من رواد الموقع لرسم لوحات فنية احتفالا بعيد الأضحى، كما أعد بيت ثقافة سانت كاترين مسابقة ثقافية لرواد المواقع بهدف تنمية المهارات الإدراكية وتعزيز القيم الإيجابية للنشء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ثقافة جنوب سيناء تناقش نتائج ثورة 30 يونيو

محاضرات ثقافية وأنشطة فنية بجنوب سيناء

المسرح فن الوطن العربي محاضرة ضمن أنشطة قصر ثقافة جنوب سيناء

ثقافة جنوب سيناء يناقش التلوث البيئي وطرق الوقاية منه

ذكرى ثورة يوليو.. صالون ثقافي بثقافة جنوب سيناء

ورش رسم في احتفالات ثقافة الغربية بعيد الأضحى

ترشيحاتنا

مو صلاح.. الفيفا يوجه رسالة مثيرة لـ محمد صلاح عقب التتويج بـ السوبر الاوروبى

ملخص مباراة ليفربول وتشيلسى بـ نهائى السوبر الأوروبى ..فيديو

حكم زيارة الحائض المسجد النبوى وقبر الرسول.. الإفتاء تحسم الجدل

شاهد ما تفعله كوافيرة بـ بقايا شعر زبائنها.. إبداع

بـ فستان مكشوف ومجوهرات فاخرة.. نوال الزغبى تتألق في أحدث ظهور

بـ فستان مفتوح من الأمام.. نادية الجندى فى إطلالة عشرينية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جمبسوت تايجر.. دومينيك حورانى بإطلالة مثيرة على انستجرام

شاهد.. ناعومى واتس تصور فيلمها الجديد Penguin Bloom في سيدني

بـ فستان مكشوف ومجوهرات فاخرة.. نوال الزغبى تتألق في أحدث ظهور