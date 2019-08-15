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الاثنين.. بدء اختبارات نجوم السباحة بنادي المنيا الرياضي

الخميس 15/أغسطس/2019 - 07:47 ص
اختبارات نجوم السباحة
اختبارات نجوم السباحة
ايمن رياض
أعلن نادي المنيا الرياضي، موعد اختبارات "نجوم السباحة" المؤهلة للاشتراك بالبطولات الرسمية للاتحاد المصري للسباحة بداية من مواليد ٢٠١٠ وبحضور أعضاء اللجنة الفنية بالاتحاد وذلك يوم الاثنين القادم الموافق ١٩ / ٨.

تبدأ الاختبارات في تمام الساعة الخامسة مساء بحمام سباحة النادي الرئيسي، علمًا بأن سعر النجمة الواحدة المقرر من قبل الاتحاد المصري ٢٥٠ جنيها فقط والحجز مازال مستمرا، والسباحين الحاصليين على النجمة الثالثة سيتم انضمامهم إلى فريق النادي ومميزات الانضمام لفريق النادي: التدريب مجاني ومستمر طوال السنة صيفا وشتاء، وتوفير معد بدني للفريق مجانا، و السفر والاشتراك مع الفريق في البطولات الرسمية. 

وتأتي الاختبارات تحت إشراف رئيس الجهاز الفني للحمام بنادي المنيا د. أحمد عارف، والمدير الفني د. محمد تايسون، ومشرفي النشاط من قبل مجلس الإدارة د.علي مجدي ، ومصطفي فتحي يونس.

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