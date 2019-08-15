ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الجونة يستضيف المنيا في مباراة ودية اليوم الخميس

الخميس 15/أغسطس/2019 - 03:46 ص
فريق كرة القدم بنادي
فريق كرة القدم بنادي المنيا
ايمن رياض
يحل فريق كرة القدم بنادي المنيا ضيفا على فريق الجونة اليوم الخميس لخوض مباراة ودية بين الفريقين ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

وأعلن الدكتور محمد عليان مدير الكرة للمنيا، خوض المباراة عصر اليوم الخميس على ملعب الجونة، بعد أن وجه الفريق المستضيف الدعوة للفريق المنياوي لخوض المباراة واستضافتهم مجانا لمدة يومين.

وأوضح الدكتور محمد عليان أن الفريق غادر أمس الأربعاء إلى الجونة، ويعسكر هناك ويلتقي الفريق في اليوم الثاني.

وأشار الدكتور محمد عليان إلى أهمية المباريات الودية خلال تلك الفترة للوقوف على أفضل العناصر استعدادا للموسم الجديد، مع الترتيب لمباريات أخرى خلال الفترة المقبلة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بني سويف يواجه بلفيا ونادي مصر وديا استعدادا للممتاز ب

بني سويف يواجه فريق أكتوبر وديا الثلاثاء المقبل

بني سويف يواصل ودياته ويلتقي نادي مصر.. غدا

المنيا يخوض تجربة ودية جديدة استعدادا للممتاز "ب"

بني سويف يواجه الشرقية للدخان وديا .. الخميس

قبل انطلاق الممتاز ب..بني سويف يواجه البلاستيك وديا الجمعة

ترشيحاتنا

ملخص مباراة ليفربول وتشيلسى بـ نهائى السوبر الأوروبى ..فيديو

الرجل التلفزيون.. شاهد تصرف غريب لشخص أمام المنازل

نشرة اخبار البرلمان.. تفاصيل 43 مليون وحدة تستفيد من تطبيق قانون الإيجار القديم.. 15% ضرائب و5 ملايين جنيه غرامة.. 11 معلومة حول عقوبات وشروط التنقيب عن المعادن

بـ تيشيرت أبيض وجاكت رمادي .. وليد ازارو يشعل انستجرام.. شاهد

بعد ظهوره مستلقيًا على ظهره فى لايف.. شريف مدكور يشعل انستجرام.. شاهد

حقيقة سرقة عمرو دياب لحن أغنيته الجديدة من تامر حسني.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ناعومى واتس تصور فيلمها الجديد Penguin Bloom في سيدني

بـ فستان مكشوف ومجوهرات فاخرة.. نوال الزغبى تتألق في أحدث ظهور

265 ألف زائر لحديقة الحيوان خلال أيام عيد الاضحى .. صور