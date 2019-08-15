الجونة يستضيف المنيا في مباراة ودية اليوم الخميس

يحل فريق كرة القدم بنادي المنيا ضيفا على فريق الجونة اليوم الخميس لخوض مباراة ودية بين الفريقين ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.





وأعلن الدكتور محمد عليان مدير الكرة للمنيا، خوض المباراة عصر اليوم الخميس على ملعب الجونة، بعد أن وجه الفريق المستضيف الدعوة للفريق المنياوي لخوض المباراة واستضافتهم مجانا لمدة يومين.





وأوضح الدكتور محمد عليان أن الفريق غادر أمس الأربعاء إلى الجونة، ويعسكر هناك ويلتقي الفريق في اليوم الثاني.



