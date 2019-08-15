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فن

بـ أغانى فارق معاك.. رامى صبرى يتألق وسط 20 ألفا من محبيه

الخميس 15/أغسطس/2019 - 02:18 ص
رامى صبرى
رامى صبرى
محمد صبحي
أحيا النجم رامى صبرى حفلا ضخما لعيد الأضحى داخل بورتو سعيد بحضور أكثر  من ٢٠ ألف من محبيه من أبناء بورسعيد والمحافظات المحيطة ممن توافدوا منذ عصر أمس، الأربعاء، لمشاركته الاحتفال. 

حفل رامى صبرى شهد تكدسا مروريا علي الطريق الساحلي الدولي وتعد أولى سلسلة الحفلات الصيفية لبورتو سعيد التي من المقرر ان يشارك في إحيائها كبار النجوم.

وحضر رامى صبرى بصحبة مدير أعماله أيمن نابليون وكان في استقبالهما منظم الحفل المنتج وليد منصور.

ووجه رامى صبرى الشكر للجمهور البورسعيدي لحماسة الاستقبال ولمنظم الحفل وليد منصور لإتاحته الفرصة للقاء جمهوره ببورسعيد للعام الثاني على التوالي. 

وأجرى رامى صبرى استفتاء عن عدد من استمع لأغاني ألبومه الجديد "فارق معاك " ليردد الآلاف أسماء معظم أغانيه.

ولبى رامى صبرى العديد من رغباتهم من أغاني الألبوم الجديد منها "انا بعترفلك" ،"أنا بابا" و"بتاع بنات" و "فارق معاك" حاول تنساني" ،حكاية حبنا " و"صعبان عليا"وحصدت جميعها وصلات الغناء والرقص المتتالية.  

وقدم رامى صبرى عددًا كبيرًا من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "تعالي"، "عجبتني" ،"مش أنا " ، "اسيبك يومين"، الراجل" ،"كلمة" ، "مبروك علينا " ، "ألف مشاء الله " مهما ببعد" ،"فاكر" ، "وعد مني" و " جوايا هتعيش" .. وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجميع حتي انتهاء حفله قرب منتصف الليل. 

بـ أغانى فارق معاك.. رامى صبرى يتألق وسط 20 ألفا من محبيه
بـ أغانى فارق معاك.. رامى صبرى يتألق وسط 20 ألفا من محبيه
بـ أغانى فارق معاك.. رامى صبرى يتألق وسط 20 ألفا من محبيه
بـ أغانى فارق معاك.. رامى صبرى يتألق وسط 20 ألفا من محبيه
بـ أغانى فارق معاك.. رامى صبرى يتألق وسط 20 ألفا من محبيه
بـ أغانى فارق معاك.. رامى صبرى يتألق وسط 20 ألفا من محبيه
بـ أغانى فارق معاك.. رامى صبرى يتألق وسط 20 ألفا من محبيه

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