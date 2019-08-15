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فن

طرح البرومو الدعائي الأول لفيلم Little Women لـ إيما واتسون وميريل ستريب

الخميس 15/أغسطس/2019 - 01:20 ص
فيلم Little Women
فيلم Little Women
أحمد إبراهيم
طرحت الشركة المنتجة لفيلم Little Women البرومو الدعائى الأول تمهيدًا لعرضه فى الصيف الحالى فى دور العرض العالمية. 

والفيلم مقتبس عن رواية المؤلفة لويزا ماى ألكوت الكلاسيكية ويسرد حياة أربع فتيات يتخيلن عالمًا يتجاوز محيطه المتواضع خارج مدينة بوسطن التى تعود إلى حقبة الحرب الأهلية، عام 1868، وسرعان ما يخضن تجارب جديدة من نوعها خارج إطار المألوف عن المرأة فى تلك الفترة، وإظهار الفتاة بأنها متمكنة ويمكنها فعل المستحيل.

فيلم Little Women، بطولة إيما واتسون وسيرشا رونان وميريل ستريب وتيموثي شالاميه ولورا ديرن، ومن إخراج جريتا جيرويج.

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