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مصرع ربة منزل وإصابة آخر في حادث مروري بالطريق الأوسط بالمنيا الجديدة

الخميس 15/أغسطس/2019 - 04:41 ص
مصرع ربة منزل
مصرع ربة منزل
ايمن رياض
لقت ربة منزل مصرعها وأصيب شخص آخر فى حادث مرورى بالطريق الأوسط بمدينة المنيا الجديدة تم نقل الجثة والمصاب للمستسفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة عن حادث مأساوي أسفر عن مصرع ربة منزل تدعى «عبير. م . م - 48 سنة، ومقيمة بمدينة المنيا»، وإصابة شخص آخر ببتر أثناء عبورهما الطريق فى مسيرة حفل زفاف بالطريق الأوسط بمدينة المنيا الجديدة.

تم نقل المتوفاة إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، والمصاب إلى مستشفى المنيا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.

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