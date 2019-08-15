في مباراته الـ 800.. السوبر الأوروبي يرفع رصيد كلوب من الانتصارات مع ليفربول

حقق فريق ليفربول لقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة والوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "فودافون أرينا" فى العاصمة التركية إسطنبول.





وتعتبر مباراة السوبر الأوروبي هى الـ 800 على مدار مسيرة يورجن كلوب التدريبية، التي بدأها مع ماينز وانتقل لبوروسيا دورتموند قبل ليفربول.





كلوب يمتلك معدل الفوز الأعلى مع النادي الإنجليزي أكثر من أي فريق آخر قام بتدريبه، محققًا نسبة انتصار وصلت لـ57%، وفقًا لشبكة أوبتا "Opta" للإحصائيات ووصل الألماني لنسبة 56% مع دورتموند، وتأتي النسبة الأضعف مع ماينز بـ40% فقط.



