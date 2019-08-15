الحديقة النباتية بأسوان تستقبل 3175 سائحا وزائرا خلال عيد الأضحى

تعتبر الحديقة النباتية التاريخية بأسوان، من أرقى المزارات السياحية داخل عاصمة الشباب الإفريقى لما تمتلكه من مقومات خاصة سواء لوجودها على جزيرة على صفحة نهر النيل الخالد أو الأشجار النادرة بها.





وتشهد هذه الحديقة التاريخية زيادة كبيرة فى أعداد الزائرين لها سواء من المصريين أو السائحين الأجانب فى المناسبات المختلفة.





وفى هذا الإطار قال الدكتور عمرو محمود مدير الحديقة النباتية بأسوان بأن الحديقة إستقبلت 3175 زائرًا وزائرة من بينهم 550 سائحًا أجنبيًا، و2625 زائرًا مصريًا وذلك خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.





وأشار عمرو محمود إلى أن الحديقة النباتية تعد من أهم المقاصد السياحية داخل محافظة أسوان خاصة فى المناسبات والأعياد وذلك نظرًا لموقع الحديقة المميز وسط النيل بمدينة أسوان، وضمها أكثر من 740 نوعًا نباتيا نادرا وأشجار معمرة استوائية وشبه استوائية، موضحًا بأن الحديقة استعدت مبكرًا لاستقبال الزوار خلال أيام العيد.



