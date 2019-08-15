ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الحديقة النباتية بأسوان تستقبل 3175 سائحا وزائرا خلال عيد الأضحى

الخميس 15/أغسطس/2019 - 08:34 ص
الحديقة النباتية
الحديقة النباتية بأسوان
شاذلى عبد الفتاح
تعتبر الحديقة النباتية التاريخية بأسوان، من أرقى المزارات السياحية داخل عاصمة الشباب الإفريقى لما تمتلكه من مقومات خاصة سواء لوجودها على جزيرة على صفحة نهر النيل الخالد أو الأشجار النادرة بها.

وتشهد هذه الحديقة التاريخية زيادة كبيرة فى أعداد الزائرين لها سواء من المصريين أو السائحين الأجانب فى المناسبات المختلفة.

وفى هذا الإطار قال الدكتور عمرو محمود مدير الحديقة النباتية بأسوان بأن الحديقة إستقبلت 3175 زائرًا وزائرة من بينهم 550 سائحًا أجنبيًا، و2625 زائرًا مصريًا وذلك خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وأشار عمرو محمود  إلى أن الحديقة النباتية تعد من أهم المقاصد السياحية داخل محافظة أسوان خاصة فى المناسبات والأعياد وذلك نظرًا لموقع الحديقة المميز وسط النيل بمدينة أسوان، وضمها أكثر من 740 نوعًا نباتيا نادرا وأشجار معمرة استوائية وشبه استوائية، موضحًا بأن الحديقة استعدت مبكرًا لاستقبال الزوار خلال أيام العيد. 

وأكد مدير الحديقة النباتية بأسوان أن إدارة الحديقة رفعت من كفاءتها قبل العيد لإستقبال الزوار وذلك من خلال صيانة جميع مرافق الحديقة من "دورات المياه ومشايات وبرجولات ومقاعد خشبية وصناديق قمامة"، وكذلك العمليات الزراعية المختلفة من قص للأسوار وتهذيب الأسيجة النباتية وتقليم الفروع الجافة والنظافة العامة لتظهر الحديقة النباتية بالمظهر اللائق كمتحف نباتي مفتوح أمام جميع الزوار من شتى بقاع الأرض في جميع المناسبات. 
الحديقة النباتية بأسوان تستقبل 3175 سائحا وزائرا خلال عيد الأضحى

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العيد فرحة وبيحب الفسحة .. الأسر الأسوانية تحتفل بعيد الفطر في الحدائق والمتنزهات والرحلات النيلية .. وشباب يفضلون الاحتفال داخل دور السينما والملاهي .. صور

الحديقة النباتية التاريخية بأسوان تستقبل 2915 زائراً مصرياً وسائحاً أجنبياً خلال عيد الفطر

حديقة النباتات التاريخية بأسوان تتزين لاستقبال زوارها خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.. صور

حدائق ومتنزهات أسوان تستقبل الأهالى فى عيد الاضحى.. والحديقة النباتية وفريال التاريخية أبرز المقاصد.. والرحلات النيلية القاسم المشترك بين كل الأسر.. صور

ترشيحاتنا

على طريقة العمالقة.. فان دايك يحتفل بتتويج ليفربول بـ السوبر الاوروبي

حظك اليوم الخميس 15 / 8 / 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

لقطة اليوم.. تعليق مثير من شوبير على حكم مباراة السوبر الأوروبي

تحرك نووي روسي قبالة شواطئ الولايات المتحدة ..فيديو

مو صلاح.. الفيفا يوجه رسالة مثيرة لـ محمد صلاح عقب التتويج بـ السوبر الاوروبى

المناطق الأكثر ازدحاما بمطاعم الوجبات السريعة تعرضك لهذا المرض الخطير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جمبسوت تايجر.. دومينيك حورانى بإطلالة مثيرة على انستجرام

شاهد.. ناعومى واتس تصور فيلمها الجديد Penguin Bloom في سيدني

بـ فستان مكشوف ومجوهرات فاخرة.. نوال الزغبى تتألق في أحدث ظهور