ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الداخلية سبب استبعادي.. احمد علاء: الإعارة ستعيدني لـ الاهلى

الخميس 15/أغسطس/2019 - 03:50 ص
احمد علاء
احمد علاء
محمد رشاد
قال احمد علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار لطلائع الجيش لمدة موسمين إنه يتطلع للعودة مجددا إلى صفوف القلعة الحمراء.

وأضاف احمد علاء عبر قناة "تايم سبورتس" "تلقيت عدة عروض، واخترت الطلائع فهو ناد مميز، وسيقود الفريق مدرب برازيلي، أسعى للحصول على فرصة لعب جيدة جدا، لقد شعرت أنها لن تتواجد في الأهلي بشكل كبير، لذا بحثت عن عرض للإعارة لاستعادة اسمي، خاصة أنني ابتعدت لموسم كامل عن المشاركة أساسيا".

وتابع احمد علاء  "لن أحكم على تجربتي في الأهلي بالفشل، فالأهلي لا يضم لاعبا بدون تقييم أو اعتباطا أو بمعايير معينة، والكل يعلم ذلك، لكن واجهني سوء توفيق في بداية مشواري مع الفريق كان كفيلا بعدم تواجدي بصورة أساسية".

وأوضح احمد علاء  "لقد اختارني المدير الفني السابق للأهلي حسام البدري، ثم تقدم باستقالته، ولم يكن أمامي سوى الاستمرار، فالانضمام للأهلي كان اختياري الأول، لأنني أحب النادي منذ صغري".

واستطرد احمد علاء  "كل مركز بالأهلي يضم عدة لاعبين على أعلى كفاءة ويحاربون على مكانهم، لم أشعر أنني سأحصل على فرصة مرضية في التشكيل الأساسي، وبالتأكيد تحدثت مع مارتن لاسارتي، فالتواجد في الملعب أهم شيء للاعب الكرة، والإعارة ستعيدني للنادي الأهلي".

وحول مدى اللعب بجوار شقيقه محمود علاء مدافع الزمالك، رد أحمد علاء "لا يوجد شيء صعب في كرة القدم، كنت أتمنى تواجد محمود في الأهلي، فالأسرة كلها أهلاوية، وأعتقد أن (محمود) زملكاوي في الفترة الحالية".

وشدد مدافع الأهلي "فكرة الإعارة ليست سيئة بل جيدة لأي لاعب يريد اكتساب حساسية المباريات لأنها مختلفة تماما عن التدريبات".

وأتم تصريحاته "لعبت أول مباراة مع الأهلي ضد الترسانة في كأس مصر، وكان هناك 10 لاعبين يلعبون سويا لأول مرة، وقدمت أداء جيدا دون مخاطرة، أما في مباراة الداخلية ارتكبت خطأ، وهو أمر وارد لأي لاعب كرة، إلا أنني فوجئت بإبعادي تماما، رغم تغيير الجهاز الفني بعد هذا اللقاء، حيث تحدث معي لاسارتي وحفزني على مواصلة التدريب بقوة وتجاوز هذا الخطأ الذي يمكن أن يقع به أي لاعب كبير".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي يستقر على قيد 23 لاعبا للموسم الجديد.. وإعارة 8 ومطالب بضم 5 آخرين

مدافع الجونة: لاسارتي ليس مسئولا عن مستوى الأهلي

الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع أسامة جلال مدافع إنبي

محمود متولي يكشف عن أسباب انضمامه لـ الأهلي.. و90 دقيقة فاصلة في رحلة بزوغ نجمه

لاسارتي يطمئن على برنامج تأهيل كريم نيدفيد

اخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 8-8-2019

ترشيحاتنا

بئر الخيانة.. أيمن نور يضرب معتز مطر بـ الشومة داخل مكتبه.. تفاصيل

تسريب فيلم خيال مآتة لـ احمد حلمى

بعد الصفقات المدوية.. لاعب وحيد يتمسك الزمالك بضمه لتحقيق ميركاتو صيفى مثالي

حقيقة سرقة عمرو دياب لحن أغنيته الجديدة من تامر حسني.. فيديو

تعرف على فضل زيارة المسجد النبوى وأجر الصلاة فيه

كلمة السر اتلتيكو مدريد.. بطل دورى الأبطال يحصد السوبر الاوروبى إلا فى 3 حالات

محمد صلاح يدخل التاريخ بعد الفوز بـ السوبر الأوروبي مع ليفربول

مو صلاح.. الفيفا يوجه رسالة مثيرة لـ محمد صلاح عقب التتويج بـ السوبر الاوروبى

ليفربول بقيادة محمد صلاح بطلا للسوبر الأوروبي بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح ..فيديو

بعد الصفقات المدوية.. لاعب وحيد يتمسك الزمالك بضمه لتحقيق ميركاتو صيفى مثالي

رسميا.. الصربى الكسندر ستانوفيتش مديرا فنيا للزمالك

لقطة اليوم.. تعليق مثير من شوبير على حكم مباراة السوبر الأوروبي

بدون ناد.. شاهد.. عصام الحضرى يؤدى تمارين شاقة لحراس المرمى.. اعرف السبب

كأس جديد.. أول تعليق من محمد صلاح عقب التتويج بلقب السوبر الاوروبى

القادم أقوى.. تركي ال الشيخ يعلن ضم مدافع جديد لنادي ألميريا.. شاهد

أول تعليق من كلوب بعد الفوز بـ السوبر الأوروبي مع ليفربول

درب في إسرائيل.. ما تريد معرفته عن الكسندر ستانوفيتش مدرب الزمالك الجديد

اخبار الرياضة.. الزمالك يتمسك بهذا اللاعب.. مصر تواجه ايسلندا..المسابقات توقف لاعب الأبيض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ناعومى واتس تصور فيلمها الجديد Penguin Bloom في سيدني

بـ فستان مكشوف ومجوهرات فاخرة.. نوال الزغبى تتألق في أحدث ظهور

265 ألف زائر لحديقة الحيوان خلال أيام عيد الاضحى .. صور