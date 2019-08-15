ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تخيل وجود شيخ أو قسيس آلي يوما ما.. اليابان تخترع كاهن روبوت لتعليم البوذية

الخميس 15/أغسطس/2019 - 05:33 ص
كاهن آلي اليابان
كاهن آلي اليابان
عزة عاطف
يحاول معبد في اليابان عمره 400 عام جذب الاهتمام بالبوذية باختراع كاهن آلي (روبوتي) لتذكير الناس بتعاليم بوذا أولًا بأول، ويعتقد بأنه سيغير النمطية في التعامل مع ديانتهم، على الرغم من سخرية النقاد بأنه يشبه "وحش فرانكشتاين"، فهل تحاول اليابان خلق إلهًا من نوع ما؟.

يقوم الروبوت المسمى Kannon، المجسد لإله الرحمة البوذي، بالوعظ والتذكير بالعبادة معبد Kodaiji في كيوتو، ويتوقع زملاؤه من البشر أنه بفضل الذكاء الاصطناعي، يمكنه في يوم ما اكتساب حكمة غير محدودة مع تطوره، حيث قال الكاهن تينشو جوتو لوكالة فرانس برس "هذا الروبوت لن يموت أبدا، وسيواصل تحديث نفسه ويتطور".

يمكن للروبوت تخزين المعلومات والحكم إلى الأبد وبدون حدود وفقًا للدايلي ميل، بدأ الروبوت المصنوع في حجم الإنسان بالوعظ في وقت سابق من هذا العام وهو قادر على تحريك الجذع، الذراعين، والرأس، فقط يديه ووجهه وكتفيه مغطاة بالسيليكون لتحاكي جلد الإنسان.

تم تطويره بتكلفة تقارب مليون دولار في مشروع مشترك بين معبد زن وأستاذ الروبوتات الشهير هيروشي إيشيجورو في جامعة أوساكا، يتحدث الروبوت بطريقة هادئة، ويأمل في أن يتمكن الكاهن الروبوت في معبد كودايجي من الوصول إلى الأجيال الشابة بطريقة لا يستطيع الرهبان التقليديون القيام بها.

فهل تتوقع في يوم ما أن يتم إطلاق شيخ أو قسيس آلي يتحدث في أمور الدين؟

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تويوتا تبتكر أول إنسان آلي للعب في الأولمبياد ويدخل موسوعة جينيس.. فيديو

شاهد.. لقطات طريفة لزوجات قادة مجموعة العشرين مع الأسماك

في كوكب اليابان.. الروبوت يقدم القهوة ويحلل مشاعرك

ترشيحاتنا

حكم شراء لحوم من زكاة المال وتوزيعها على الفقراء

التفاصيل الكاملة لهجوم إطلاق النار العشوائي في مدينة فيلادلفيا الأمريكية

اعرف السبب.. صالح جمعة يسخر من شقيقه عبد الله على الهواء.. فيديو

مانى يسطر اسمه بحروف من ذهب بعد هدفيه في السوبر الأوروبي

طلاب الثانوية العامة.. اختر كليتك فى تنسيق المرحلة الثالثة 2019 علمي رياضة

بعد ظهوره مستلقيًا على ظهره فى لايف.. شريف مدكور يشعل انستجرام.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ناعومى واتس تصور فيلمها الجديد Penguin Bloom في سيدني

بـ فستان مكشوف ومجوهرات فاخرة.. نوال الزغبى تتألق في أحدث ظهور

265 ألف زائر لحديقة الحيوان خلال أيام عيد الاضحى .. صور