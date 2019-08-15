تخيل وجود شيخ أو قسيس آلي يوما ما.. اليابان تخترع كاهن روبوت لتعليم البوذية

يحاول معبد في اليابان عمره 400 عام جذب الاهتمام بالبوذية باختراع كاهن آلي (روبوتي) لتذكير الناس بتعاليم بوذا أولًا بأول، ويعتقد بأنه سيغير النمطية في التعامل مع ديانتهم، على الرغم من سخرية النقاد بأنه يشبه "وحش فرانكشتاين"، فهل تحاول اليابان خلق إلهًا من نوع ما؟.





يقوم الروبوت المسمى Kannon، المجسد لإله الرحمة البوذي، بالوعظ والتذكير بالعبادة معبد Kodaiji في كيوتو، ويتوقع زملاؤه من البشر أنه بفضل الذكاء الاصطناعي، يمكنه في يوم ما اكتساب حكمة غير محدودة مع تطوره، حيث قال الكاهن تينشو جوتو لوكالة فرانس برس "هذا الروبوت لن يموت أبدا، وسيواصل تحديث نفسه ويتطور".





يمكن للروبوت تخزين المعلومات والحكم إلى الأبد وبدون حدود وفقًا للدايلي ميل، بدأ الروبوت المصنوع في حجم الإنسان بالوعظ في وقت سابق من هذا العام وهو قادر على تحريك الجذع، الذراعين، والرأس، فقط يديه ووجهه وكتفيه مغطاة بالسيليكون لتحاكي جلد الإنسان.





تم تطويره بتكلفة تقارب مليون دولار في مشروع مشترك بين معبد زن وأستاذ الروبوتات الشهير هيروشي إيشيجورو في جامعة أوساكا، يتحدث الروبوت بطريقة هادئة، ويأمل في أن يتمكن الكاهن الروبوت في معبد كودايجي من الوصول إلى الأجيال الشابة بطريقة لا يستطيع الرهبان التقليديون القيام بها.



