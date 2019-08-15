لأول مرة.. اسر ياسين يكشف تجربته مع الاكتئاب

كشف الفنان اسر ياسين كواليس تجربته مع مرض الاكتئاب لأول مرة، موضحًا أنه تعرّض عقب فيلم "تراب الماس" للاكتئاب، لأنه لم يستطع الخروح سريعًا من الدور.





وأوضح الفنان اسر ياسين خلال حواره في برنامج "معكم منى الشاذلي"، على قناة "cbc"، أنه خرج من الفيلم بحالة من الاكتئاب استمرت معه ما يقرب من 6 أشهر.





وقائل الفنان اسر ياسين "كنت طالع من الفيلم الدور مكنتش عايز أشوف حد ولا عايز أخرج ولا أسافر"، لافتًا أن هذا الفيلم وكذلك "رسايل البحر" من أكثر الأعمال التي أرهقته نفسيًا، حتى أثناء التحضير.





تابع الفنان اسر ياسين أنه لم يستطع الظهور في الإعلام وقتها للحديث عن نجاح الفيلم بسبب هذه الحالة التي كان يمر بها، مؤكدًا "مكنتش قادر حتى اتكلم على التجربة.. كنت سعيد جدا بنجاحها بس مكنتش حاسس بيه، أحيانا في أدوار بتلمس حاجة عندك يمكن أنت قافلها من زمان أو مجربتش تفتحها عشان كده قعدت شوية عشان اطلع من الشخصية دي".