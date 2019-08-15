بسبب باسورد الموبايل.. خلاف زوجي بين مصريين يتحول لكارثة في الكويت.. والشرطة تتدخل

كشفت صحيفة " الراي " الكويتية، اليوم الخميس، أن مصريًا يعيش في الكويت انهال ضربًا على زوجته بدعوى أنها سرقت هاتفه المحمول واستطاعت حفظ رقمه السري.





وقالت صحيفة " "اتهمت مصرية شريك حياتها بضربها في عشّ الزوجية، وعند استدعائه اعترف بواقعة الاعتداء بالضرب وبرر ذلك بأنه وجدها تفتّش في هاتفه النقال من دون علمه وتمت إحالتهما إلى التحقيق للوقوف على ملابسات القضية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الزوج". صحيفة " الراي "،





ونقلت صحيفة " عن مصادر أمنية قولها "مصرية ثلاثينية أحضرت تقريرًا طبيًا يفيد بإصابتها بكدمات في الوجه والرقبة، وقصدت أحد مخافر الكويت، وأبلغت بأن زوجها انهال عليها بالضرب في عشّ الزوجية؛ بسبب خلافات عائلية وأصابها بما ورد في تقريرها الطبي.. وزوّدت الشاكية رجال الأمن ببيانات شريك حياتها". صحيفة " الراي





وأضافت المصادر "رجال الأمن سجلوا قضية اعتداء بالضرب وقاموا باستدعاء الزوج المتهم، الذي حضر من تلقاء نفسه، وبسؤاله عما اتهمته فيه زوجته، اعترف بأنه ضربها لأنها تجاوزت حدودها معه وقامت بتفتيش هاتفه الذكي من دون علمه، بعد أن تلصصت عليه حين كان يفتح هاتفه واستطاعت أن تحفظ الرقم السري".





وتابعت "تمت إحالة الطرفين مع القضية إلى جهة التحقيق لإخضاع الزوج المتهم للتحقيق في الاتهام المنسوب إليه من قبل زوجته تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه".