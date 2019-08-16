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ثقافة

مشاهد نادرة لأمير قصر المنيل بملابس الإحرام في فندق مصر بمكة.. فيديو وصور

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 08:50 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
رصدت كاميرا موقع صدى البلد صورتين نادرتين تعرضان لأول مرة في متحف قصر محمد علي توفيق بالمنيل، ضمن المعرض الذي يستضيفه المتحف حاليا بعنوان "يا رايحين للنبي الغالي" ومستمر لمدة شهر.

قال الدكتور ولاء الدين بدوي، مدير عام المتحف، إن الصورتين بتاريخ"1357 هجري/ 1939 ميلادي"، الأولي للأمير محمد علي بملابس الإحرام يطوف حول الكعبة الشريفة، والأخرى للأمير وهو واقف علي درج سلم فندق مصر بمكة المكرمة ليطوف طواف القدوم.

وتابع: "حينها كان الأمير محمد علي توفيق ولي عهد مصر في حكم الملك فاروق، وكان حينها يستقبل رسميا من كبار رجال الدولة في السعودية، وهو ما يظهر في إحدى الصور ويحيط به مسئولو السعودية حينها والحرس.

وأضاف مدير عام المتحف: "نظرا لمكانة الأمير وقدره كان ينزل في فندق مصر بمكة وهو أحد أبرز معالمها في ذلك الوقت، وكان مقر نزول وإقامة كثير من الشخصيات والمسئولين المصريين في حينها".
مشاهد نادرة لأمير قصر المنيل بملابس الإحرام في فندق مصر بمكة.. فيديو وصور
مشاهد نادرة لأمير قصر المنيل بملابس الإحرام في فندق مصر بمكة.. فيديو وصور
مشاهد نادرة لأمير قصر المنيل بملابس الإحرام في فندق مصر بمكة.. فيديو وصور
مشاهد نادرة لأمير قصر المنيل بملابس الإحرام في فندق مصر بمكة.. فيديو وصور
مشاهد نادرة لأمير قصر المنيل بملابس الإحرام في فندق مصر بمكة.. فيديو وصور

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