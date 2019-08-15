حظك اليوم الخميس 15 / 8 / 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

قد يهتم كثيرون لمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك سنقدم لهم اليوم حظك اليوم الاربعاء 15 /8 /2019 توقعات الأبراج، وذلك حتى تستطيع الاطلاع عليه، وتراقب تحركاته، حيث إنه يمكن أن يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.





وفيما يلي سنقدم لكم حظك اليوم الخميس 15 /8 /2019 وتوقعات الابراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، حيث نتعرف معا على ما تحملة الأبراج من أسرار لكل برج، وسنحاول كشف النقاب عن ما تحمله الأيام القادمة من أفراح ونجاحات وأحزان، الآن نتابع كيف سيكون حظك اليوم 15 أغسطس 2019، وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟









حظك اليوم الخميس 15 /8 /2019 برج الحمل على الصعيد المهنى و الاجتماعى:





حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى:

تناقش اليوم عملا جديدا أو فكرة مختلفة ومميزة.





حظك اليوم برج الحمل على الصعيد الأجتماعى:

القمر المكتمل في منزلك الحادي عشر يجعل اليوم مناسبا لتوطيد علاقتك بالأصدقاء والاحتفال معهم.





حظك اليوم الخميس 15 /8 /2019 برج الثور على الصعيد المهنى والاجتماعى:





حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى:

القمر المكتمل في وضع معاكس.. كن واقعيا ولا تبالغ فيما تنتظره ممن حولك وراجع موقفك ومواقف الآخرين إذا أردت أن تصل للحقيقة.





حظك اليوم برج الثور على الصعيد الأجتماعى:

اليوم تنافر القمر مع فينوس يطالبك أن تتجنب الحوارات الشائكة.





حظك اليوم الخميس 15 /8 /2019 برج الجوزاء على الصعيد المهنى والاجتماعى:





حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى

القمر المكتمل في منزل الحظ يعدك بتغيير إيجابي في محيطك ويحمل لك اليوم الآمال والتطورات





حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد الاجتماعى

تخطط لرحلة أو لقاء يربطك بإحدى الجهات الأجنبية وتتمتع اليوم بذهن صافي وقدرة على التخطيط الجيد.





حظك اليوم الخميس 15 /8 /2019 برج السرطان على الصعيد المهنى والاجتماعى:





حظك اليوم برج السرطان على الصعيد الاجتماعى

القمر المكتمل في منزل المدخرات وعليك ألا تغامر وأن تخطط جيدا لتنمية مدخراتك.





حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهنى

المستقبل تتضح معالمه وقد تجد الطريق الذي تتبعه إذا قاومت التشوش.. اهدأ لتسيطر على الأمور!









حظك اليوم الخميس 15 /8 /2019 برج الأسد على الصعيد المهنى والاجتماعى:





حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهنى

من المهم اليوم أن تتصرف بحكمة وأن تتحكم في انفعالاتك إذا استفزك البعض





حظك اليوم برج الأسد على الصعيد الأجتماعى

إذا كنت متزوجا.. القمر المكتمل في مواجهة برجك مما يجعلك أقل صبرا وأكثر تشوشا مع شريك حياتك









حظك اليوم الخميس 15 /8 /2019 برج العذراء على الصعيد المهنى والاجتماعى:





حظك اليوم برج العذراء على الصعيد الأجتماعى

القمر المكتمل في منزل الصحة وعليك أن تعتني اليوم بصحتك ولا تستنزفها وتذكر أن للطاقة حدود.





حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهنى

الوضع الفلكي يدفعك اليوم للبحث بجدية عن حلول وعليك أن تنظم جهودك لتحقق ذلك.





حظك اليوم الخميس 15 /8 /2019 برج الميزان على الصعيد المهنى والاجتماعى:





حظك اليوم برج الميزان على الصعيد الأجتماعى

القمر المكتمل في منزل الحب يدعمك وعليك أن تستفيد من إيجابيات اليوم





حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنى

يدعمك الفلك واليوم مناسب لتحديد أهدافك وتحديد وجهتك المستقبلية.





حظك اليوم الخميس 15 /8 /2019 برج العقرب على الصعيد المهنى والاجتماعى:





حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهنى

الوضع الفلكي دقيق.. لا شيء يرضيك، انتبه كي لا تفقد من يحبونك.





حظك اليوم برج العقرب على الصعيد الاجتماعى

القمر المكتمل يسلط الضوء على منزل العائلة ويدفعك اليوم للاهتمام بمسائل عائلية وعليك أن تحذر التسرع.





حظك اليوم الخميس 15 /8 /2019 برج القوس على الصعيد المهنى والاجتماعى:





حظك اليوم برج القوس على الصعيد الاجتماعى

القمر المكتمل في منزل العلاقات يعمل لصالحك ويمدك بصفاء الذهن وهدوء الأعصاب ويمنحك فرص متعددة وتدير العقول بلباقتك.





حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهنى

الشمس والمريخ في منزل الحظ يمدانك بالشجاعة للقيام بخطوة جريئة.









حظك اليوم الخميس 15 /8 /2019 برج الجدى على الصعيد المهنى والاجتماعى:





حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهنى

ينصحك الفلك بعدم التسرع في قرارتك وابتعد عن جميع أنواع المواجهات والمناقشات وانتبه من الغضب.





حظك اليوم برج الجدى على الصعيد الاجتماعى

القمر المكتمل في منزل المال وعليك اليوم أن تهتم بتنظيم نفقاتك إذا أردت أن تجتاز الأزمات.









حظك اليوم الخميس 15 /8 /2019 برج الدلو على الصعيد المهنى والاجتماعى:

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد الاجتماعى

تنصحك الأفلاك أن تتحكم في العصبية والانفعال مع شريك الحياة.





حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهنى

القمر المكتمل في برجك يجعلك متحفزا وعليك بالصبر.





حظك اليوم الخميس 15 /8 /2019 برج ا على الصعيد المهنى والاجتماعى:





حظك اليوم برج الحوت على الصعيد الاجتماعى

القمر المكتمل بمنزلك الثاني عشر وعليك أن تتحرك بحذر وتهتم بصحتك وبتنظيم جهودك، ولتكن متعقلا وراجع أفكارك على المستوى العاطفي.





حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهنى

الفلك ينصحك اليوم أن تحترس ولا تعلن خططك وتجنب الفخر بإنجازاتك.



