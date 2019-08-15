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فن

بـ فستان مفتوح من الأمام.. نادية الجندى فى إطلالة عشرينية

الخميس 15/أغسطس/2019 - 03:19 ص
نادية الجندى
نادية الجندى
أحمد إبراهيم
ظهرت الفنانة نادية الجندى برفقة بوسى شلبى في صورة نشرتها الأخيرة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام". 

وظهرت نادية الجندى فى الصورة بإطلالة عشرينية، وارتدت فستانًا طويلًا ومفتوحًا من الأمام، بينما ارتدت بوسى شلبى قميصًا جينز وشورت. 

وكانت نادية الجندى أعلنت عودتها إلى التمثيل من جديد من خلال تقديم فيلم ومسلسل ولكنها لم تكشف عن أى تفاصيل، حيث تعاود التعاون بينها والمنتج محمد مختار. 

نادية الجندى كان آخر ظهور لها من خلال مهرجان القومى للسينما حيث تم تكريمها فى ختام المهرجان بدورته الأخيرة

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