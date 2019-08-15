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محافظات

ضبط نصاب هارب من أحكام قضائية بالدقهلية

الخميس 15/أغسطس/2019 - 07:55 ص
أحكام قضائية
أحكام قضائية
همت الحسينى
تمكنت مباحث نبروه بالاشتراك مع مباحث الأموال العامة من ضبط نصاب هارب من عدة أحكام قضائية.

وكان اللواء فاضل عمار مدير، أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مباحث الأموال العامة بضبط "سليمان .ش .م"، ٤٠ عاما، الهارب ومقيم نبروه، من عدة أحكام قضائية أثناء تواجده بمدينة المنصورة. 

وكان المتهم قام بالنصب على عدة أشخاص واستولى منهم على أكثر من ٣ ملايين جنيه تحت مسمى إحدى الشركات الوهمية بدعوى توظيف أموالهم وصرف أرباح لهم.

وعقب ذلك قام بالهروب دون إرجاع أموالهم لهم وقاموا بتسليم الشيكات إلى المباحث، حيث صدرت ضده أحكام قضائية، وحررت عن ذلك المحاضر اللازمة.

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