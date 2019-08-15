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فن

شاهد.. هند صبرى تكشف كواليس سيرها على الحائط فى الفيل الازرق 2

الخميس 15/أغسطس/2019 - 04:22 ص
هند صبرى
هند صبرى
أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة هند صبرى مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" تغريدة تكشف فيها عن كواليس تصوير دورها فى فيلم "الفيل الازرق 2"، وتحديدا مشاهد الأداء الحركى التى تظهر فيها وهي تسير على الحائط.

وظهرت هند صبرى فى الفيديو وهى تسير على الحائط من خلال استخدام بعض التقنيات الآمنة حتى لا تتعرض لمكروه، كما ظهرت في مشهد آخر وهي تتلقى تدريبات على التعبير الحركى. 

فيلم "الفيل الازرق 2" من بطولة كريم عبد العزيز، نيللي كريم، هند صبري، إياد نصار، خالد الصاوي، شيرين رضا، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد.

ويعد الجزء الثاني من "الفيل الأزرق" هو رابع تعاون يجمع بين المخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد بعد "الفيل ‏اﻷزرق" ‏و"اﻷصليين" و"تراب الماس".





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