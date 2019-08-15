كن عادلا ومنصفا... نصيحة الأبراج لمواليد 15 أغسطس

لا يخطو كثيرون منّا أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، لذا قدمت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد هذا اليوم 15 أغسطس، وفقًا لعلم الأرقام.



وقالت خبيرة الأبراج، إذا كنت من مواليد 15 أغسطس،فإن ذلك يعني أن لديك موهبة كبيرة في التعامل مع الجمهور وفي العلاقات العامة.. تهتم بالصالح العام وتحب الحياة لكن انتبه قد تميل للتشدد أحيانا.





ونصحت خبيرة الأبراج، مواليد 15 أغسطس، بأن هذا العام يعتبر بناءً جدا بالنسبة لك، وهناك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب ونجاحات، بشرط أن تقوم جيدا بما عليك من واجبات، وأن تكون عادلا ومنصفا في كل شيء.