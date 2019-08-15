أنيقة وجذابة... 15 صورة تكشف أناقة فساتين جينيفر لورانس فى عيد ميلادها

يصادف اليوم عيد ميلاد النجمة جينيفر لورانس التى أكملت عامها ال29، واستطاعت نجمة هوليوود خلال السنوات الأخيرة أن تتألق بمجموعة متميزة من الإطلالات التى جعلتها محط أنظار الجميع بالرغم من صغر سنها.





جينيفر لورانس تتمتع بذوق رفيع في اختيار قطع الملابس والأزياء التى تبرز جمالها ورشاقتها، فهى تعتمد على التصميمات المتناسقة مع قوامها.





كما تحرص نجمة هوليوود على إقتناء الفساتين والموديلات التى تحمل توقيع دور الأزياء والمصممين العالمين مثل ديور وزهير مراد