المهرجان القومى للمسرح يصدر كتابا عن يحيى الفخرانى

يصدر المهرجان القومى للمسرح كتابا عن الفنان يحيى الفخرانى الذى من المقرر أن يتم تكريمه فى افتتاح الدورة الـ 12 التى تنطلق يوم السبت المقبل وتستمر حتى 30 أغسطس الحالى.





ويحمل الكتاب الذي يصدره المهرجان عنوان "يحيى الفخرانى بين قناع الممثل وقناع الدور" وهو للكاتب مدحت الكاشف.





يذكر أن الفنان يحيى الفخرانى يتم تكريمه فى مهرجان القومى للمسرح نظرا لمسيرته الفنية الكبيرة فى المسرح ولعل آخرها مسرحية "الملك لير" والتي تعرض حاليا على مسرح كايرو شو.



