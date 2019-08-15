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ثقافة

حكاية تاريخ.. مسجد باريس افتتحه الرئيس الفرنسي وسلطان المغرب قبل 90 عاما ..صور

الخميس 15/أغسطس/2019 - 08:05 ص
مسجد باريس
مسجد باريس
علاء المنياوي
كشف الدكتور محمد عبد اللطيف أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة المنصورة ومساعد وزير الآثار السابق حكاية مسجد باريس، عن أكبر مسجد فى فرنسا، وقد تم بناؤه وتصميمه خصيصًا تكريمًا للجنود المسلمين الذين اشتركوا ودافعوا عن فرنسا زمن الحرب العالمية الأولى، والتى دارت رحاها فى العقد الثانى من القرن العشرين.

وقال الدكتور محمد عبد اللطيف لـ"صدى البلد"، إنه تم افتتاح مسجد باريس فى يوم 15 يوليو 1926م، وقام بالافتتاح الرئيسى الفرنسى فى ذلك الحين وهو دومارغ بالاشتراك مع سلطان المغرب مولاى يوسف بن الحسن. 

وتابع الدكتور محمد عبد اللطيف "ويعتبر مسجد باريس تاريخيًا من أقدم المؤسسات الإسلامية الممثلة للمسلمين فى فرنسا ، ويلاحظ أنه ارتبط منذ بدايته بالجالية الجزائرية بفرنسا حيث يأتى تمويله من الجزائر، ويعتبر إمام هذا المسجد مشرفًا عامًا على حـوالـى سبعيــن مسجدًا أخر صغيرًا منتشرة فى أنحاء العاصمة باريس وفى مدن فرنسية أخرى". 

وأوضح الدكتور محمد عبد اللطيف أن هذا المسجد يحمل وراءه خلفية تاريخية كبيرة كشف لنا أبعادها عبد اللطيف، حيث قال إن باريس عاصمة فرنسا بلد الثقافة والإبداع فى شتى فروع الثقافة الفنية كالرسم والغناء والشعر والأدب والموسيقى،وعلى النقيض من ذلك فهى بلد الحرية غير النهائية، والتى قد تصل أحيانًا إلى حد الانفلات والتحلل من كثير من تقاليد المجتمعات.

وتابع الدكتور محمد عبد اللطيف "إلا أن هذه الحرية يجيد الفرنسيين استخدامها دون الإخلال بقواعد قانونية أو عرفية أصبحت سائدة فى مجتمعاتهم ومعروفة وربما يكون الكثير من هذه القواعد غير مكتوب وإنما هو العرف الشائع فى المجتمع الفرنسى".

وقال الدكتور محمد عبد اللطيف إن فرنسا أيضًا كانت فى زمن سابق إحدى إمبراطوريات العالم التى تنافست يومًا ما مع إنجلترا على تقسيم النفوذ فى الكرة الأرضية شرقًا وغربًا وشمالًا وجنوبًا،وأهم ما يلفت النظر أن أكثر احتلال فرنسا لبلاد كانت هى بلاد عربية أو إسلامية.

وأشار الدكتور محمد عبد اللطيف إلي أنه بعد زوال إمبراطوريتها القديمة لم تنهار وتماسكت لتساير العالم،حتى أصبحت فى عصرنا الحالى واحدة من القوى العظمى عالميًا،ولقد قصدت من هذا أن أشير إلى فرنسا الدولة القوية لنعرف أنه كان من الصعوبة بل من المستحيل أن يتخيل إنسان أن يكون للإسلام وجود فى دولة مثلها كانت تحتل كثيرا من بلاد المسلمين.

وأضاف الدكتور محمد عبد اللطيف إلا أن إرادة الله شاءت أن يكون الإسلام ممثلًا فى فرنسا التى يبلغ عدد سكانها 70 مليون نسمة،بينهم حوالى ستة ملايين مسلم ويعنى ذلك أن المسلمين فى فرنسا أصبحوا يمثلون الديانة الثانية بعد المسيحية الكاثوليكية التى يدين بها 43 مليونًا.
حكاية تاريخ.. مسجد باريس افتتحه الرئيس الفرنسي وسلطان المغرب قبل 90 عاما ..صور
حكاية تاريخ.. مسجد باريس افتتحه الرئيس الفرنسي وسلطان المغرب قبل 90 عاما ..صور
حكاية تاريخ.. مسجد باريس افتتحه الرئيس الفرنسي وسلطان المغرب قبل 90 عاما ..صور
حكاية تاريخ.. مسجد باريس افتتحه الرئيس الفرنسي وسلطان المغرب قبل 90 عاما ..صور
حكاية تاريخ.. مسجد باريس افتتحه الرئيس الفرنسي وسلطان المغرب قبل 90 عاما ..صور
حكاية تاريخ.. مسجد باريس افتتحه الرئيس الفرنسي وسلطان المغرب قبل 90 عاما ..صور
حكاية تاريخ.. مسجد باريس افتتحه الرئيس الفرنسي وسلطان المغرب قبل 90 عاما ..صور

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