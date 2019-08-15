مبروك فخر العرب.. نجم الكرة السعودية يوجه رسالة تهنئة لـ محمد صلاح

وجه نجم الكرة السعودية السابق محمد فهد الشمري، رسالة تهنئة لـ محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري عقب التتويج بلقب السوبر الأوروبي.





ونشر نجم الكرة السعودية السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو لـ محمد صلاح وأهدافه الرائعة مع الفريق.





وعلق نجم الكرة السعودية السابق على الفيديو "مبرووووووك لفخر العرب وعشاق الليفر الفوز بلقب السوبر الأوروبي #ليفربول_تشيلسي #محمد_صلاح".





حقق فريق ليفربول لقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة والوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "فودافون أرينا" فى العاصمة التركية إسطنبول.





تقدم تشيلسي بالهدف الأول عن طريق جيرو فى الدقيقة 36، قبل أن يدرك ساديو ماني هدف التعادل فى الدقيقة 48 من زمن المباراة ليلجأ الفريقين الى الوقت الإضافي لتحديد بطل كأس السوبر الأوروبي لعام 2019.



