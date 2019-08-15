جبل طارق تفرج اليوم عن ناقلة النفط الإيرانية.. وإطلاق نار مستمر في فيلادلفيا.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

مجلس النواب الليبي الشرعي يشكر مصر لدعمها للشعب الليبي

استهداف مطار معيتيقة الليبي بالقذائف الرئاسة الفلسطينية: استفزازات الاحتلال.. نتائجها خطيرة 26 مرشحا يدخلون السباق الرئاسي في تونس واشنطن تحظر دخول صلاح قوش وأسرته الأراضي الأميركية دمشق تؤكد إسقاط مقاتلة حربية لها في إدلب





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وأبرزت صحيفة "الوطن" بتصريحات المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، الذي رحب ببيان وزارة الخارجية المصرية بشأن سبل حل الأزمة في ليبيا من خلال عدد من الثوابت وفي مقدمتها بأن الحل لن يكون إلا من خلال مجلس النواب الجسم الشرعي المنتخب من الشعب الليبي والممثل الشرعي الوحيد له، وان يكون الحل وفقًا لقواعد دستورية يتم المصادقة عليه من قبل مجلس النواب ، لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وبدون تجاوز لإرادة الليبيين .





ووجه بليحق التحية لجمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعبًا على مواقفها الداعمة للشعب الليبي في كافة المحن التي مرت بها ليبيا وشعبها .





وذكرت "الأنباء" أن رئاسة مجلس الوزراء المصري نفت جود أي علاقة بين الانفجار الذي وقع في روسيا ويشتبه أنه ناجم عن تجربة صاروخ نووي، ومحطة مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية الذي ستتولى انشاءه روسيا، مضيفة: "محطة الطاقة النووية بالضبعة هي من الجيل الثالث المطور ولها مبنى احتواء مزدوج يستطيع تحمل اصطدام طائرة تزن 400 طن محملة بالوقود وتطير بسرعة 150 مترا على الثانية وتتحمل عجلة زلزالية حتى 0.3 وتتحمل سونامي حتى ١٤ مترا، فضلا عن قدرتها على الإطفاء الآمن التلقائي دون تدخل العنصر البشري".





وأفادت "الراي" بأن مصريًا يعيش في الكويت انهال ضربًا على زوجته بدعوى أنها سرقت هاتفه المحمول واستطاعت حفظ رقمه السري، ونقلت عن مصادر قولها: ""مصرية ثلاثينية أحضرت تقريرًا طبيًا يفيد بإصابتها بكدمات في الوجه والرقبة، وقصدت أحد مخافر الكويت، وأبلغت بأن زوجها انهال عليها بالضرب في عشّ الزوجية؛ بسبب خلافات عائلية وأصابها بما ورد في تقريرها الطبي.. وزوّدت الشاكية رجال الأمن ببيانات شريك حياتها".





وأضافت المصادر "رجال الأمن سجلوا قضية اعتداء بالضرب وقاموا باستدعاء الزوج المتهم، الذي حضر من تلقاء نفسه، وبسؤاله عما اتهمته فيه زوجته، اعترف بأنه ضربها لأنها تجاوزت حدودها معه وقامت بتفتيش هاتفه الذكي من دون علمه، بعد أن تلصصت عليه حين كان يفتح هاتفه واستطاعت أن تحفظ الرقم السري"، مضيفة: "تمت إحالة الطرفين مع القضية إلى جهة التحقيق لإخضاع الزوج المتهم للتحقيق في الاتهام المنسوب إليه من قبل زوجته تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه".





على الصعيد الإقليمي والدولي، أفادت "القبس" بأن عدة قذائف سقطت على مطار معيتيقة الليبي، فجر يوم الخميس، فيما سُمع دوي انفجارات بمحيط المطار، مشيرةً إلى أنه سُمعت حوالي 6 انفجارات بوضوح في محيط المطار.





ونقلت "الوطن" عن بيان أصدرته الرئاسة الفلسطينية قوله إنها تحذر من المساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى بعد تصريحات ما يسمى بوزير الامن الداخلي في الحكومة الإسرائيلية جلعاد اردان دعا فيها لتغيير الوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف، مضيفة: "ندين هذه التصريحات الرامية لزيادة التوتر وتأجيج مشاعر الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والاسلامية".





واكدت ان المسجد الأقصى خط احمر لن يقبل المساس به اطلاقا محملة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الاستفزازات والاعتداءات المتواصلة على الأماكن الدينية في القدس خاصة ضد المسجد الأقصى المبارك.





وذكرت "الراي" أن هيئة الانتخابات في تونس، أعلنت أمس الأربعاء قبول 26 مرشحا بينهم سيدتان بشكل أولي من 97 متقدما بطلبات ترشيح، لافتة إلى أنها لن تتردد في اتخاذ أي قرار يحمي شفافية الحملة الانتخابية، وأن الفترة الانتخابية لن تتجاوز بضعة أيام لأن الانتخابات سابقة لأوانها.





وقالت "الجريدة إن الولايات المتحدة الأميركية حظرت دخول رئيس المخابرات السوداني السابق، صلاح عبدالله "قوش" وأسرته إلى أراضيها بسبب تورطه في انتهاكات لحقوق الإنسان.





وذكرت "الأنباء" أن رئيس حكومة جبل طارق، فابيان بيكاردو، لن يتقدم بطلب لتجديد أمر احتجاز الناقلة الإيرانية "جريس 1" وبالتالي سيتم الإفراج عن السفينة اليوم.





وأفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن مصدرا عسكريا سوريا أكد أن جماعات المعارضة المسلحة أسقطت طائرة حربية سورية في محافظة إدلب، مضيفًا أن الطائرة كانت مكلفة بتدمير مقرات جماعة جبهة النصرة وأن مصير الطيار لا يزال مجهولا.





دوليًا، ركزت "الوطن" على حادث إطلاق النار المستمر منذ منتصف ليل الأربعاء وفجر الخميس، بمدينة فيلادفيا الأمريكية، حيث قالت إن ستة من ضباط الشرطة في مدينة فيلادلفيا الأميركية أصيبوا في تبادل لإطلاق النار خلال مداهمة منزل، ويحث مفاوضون المهاجم على الاستسلام بينما لا يزال ضابطان محاصرين داخل المنزل.





وقال ريتشارد روس مفوض شرطة فيلادلفيا في مؤتمر صحفي "لاذ كثيرون منهم بالفرار من النوافذ والأبواب أمام وابل الرصاص"، مضيفًا: "أخشى من احتمال وجود رهائن، وسنحاول تسوية الأمر"، وأضاف أنه يعتقد أن الضابطين المحاصرين بالمنزل لم يصبهما سوء.



