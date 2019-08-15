اخبار الفن.. رعب كاظم الساهر.. ودفاع مدحت العدل الناري عن احمد حلمى.. وفستان مفتوح لـ نادية الجندى

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:
شاهد.. رعب وخوف كاظم الساهر في حفل بالعراق بسبب معجبة
ظهر المطرب كاظم الساهر خلال مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" أثناء حفله الجديد فى العراق في حالة من الخوف والذعر، بعد أن اقتحمت معجبة المسرح وعانقته.
تعليق ناري من مدحت العدل يكشف الفارق بين احمد حلمى ومحمد سعد
دافع مدحت العدل المؤلف والكاتب، عن الفنان احمد حلمى بعد الهجوم الشرس الذى تعرض له بسبب فيلمه الجديد "خيال مآتة" المعروض حاليًا فى دور العرض، حيث شبهه البعض بالفنان محمد سعد الذى كرر نفسه فى عدة أعمال.
بعد ظهوره مستلقيًا على ظهره فى لايف.. شريف مدكور يشعل انستجرام.. شاهد
نشر الاعلامى شريف مدكور صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى على موقع الصور والفيديوهات انستجرام.
بـ فستان مفتوح من الأمام.. نادية الجندى فى إطلالة عشرينية
ظهرت الفنانة نادية الجندى برفقة بوسى شلبى في صورة نشرتها الأخيرة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".
شاهد.. احمد سعد أثناء رمي الجمرات
نشر الفنان احمد سعد فيديو جديدًا عبر حسابه على "فيس بوك" وظهر وهو يقوم برمى الجمرات أثناء أدائه مناسك الحج هذا العام.
شاهد.. هند صبرى تكشف كواليس سيرها على الحائط فى الفيل الازرق 2
نشرت الفنانة هند صبرى مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" تغريدة تكشف فيها عن كواليس تصوير دورها فى فيلم "الفيل الازرق 2"، وتحديدا مشاهد الأداء الحركى التى تظهر فيها وهي تسير على الحائط.
تسريب فيلم خيال مآتة لـ احمد حلمى
تعرض فيلم "خيال مآتة" للقرصنة وتم تسريبه على مواقع إلكترونية بجودة عالية على الرغم من تسريبها عبر إحدى دور العرض.
شاهد.. رعب وخوف كاظم الساهر في حفل بالعراق بسبب معجبة
ظهر المطرب كاظم الساهر خلال مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" أثناء حفله الجديد فى العراق في حالة من الخوف والذعر، بعد أن اقتحمت معجبة المسرح وعانقته.
تعليق ناري من مدحت العدل يكشف الفارق بين احمد حلمى ومحمد سعد
دافع مدحت العدل المؤلف والكاتب، عن الفنان احمد حلمى بعد الهجوم الشرس الذى تعرض له بسبب فيلمه الجديد "خيال مآتة" المعروض حاليًا فى دور العرض، حيث شبهه البعض بالفنان محمد سعد الذى كرر نفسه فى عدة أعمال.
بعد ظهوره مستلقيًا على ظهره فى لايف.. شريف مدكور يشعل انستجرام.. شاهد
نشر الاعلامى شريف مدكور صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى على موقع الصور والفيديوهات انستجرام.
بـ فستان مفتوح من الأمام.. نادية الجندى فى إطلالة عشرينية
ظهرت الفنانة نادية الجندى برفقة بوسى شلبى في صورة نشرتها الأخيرة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".
شاهد.. احمد سعد أثناء رمي الجمرات
نشر الفنان احمد سعد فيديو جديدًا عبر حسابه على "فيس بوك" وظهر وهو يقوم برمى الجمرات أثناء أدائه مناسك الحج هذا العام.
شاهد.. هند صبرى تكشف كواليس سيرها على الحائط فى الفيل الازرق 2
نشرت الفنانة هند صبرى مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" تغريدة تكشف فيها عن كواليس تصوير دورها فى فيلم "الفيل الازرق 2"، وتحديدا مشاهد الأداء الحركى التى تظهر فيها وهي تسير على الحائط.
تسريب فيلم خيال مآتة لـ احمد حلمى
تعرض فيلم "خيال مآتة" للقرصنة وتم تسريبه على مواقع إلكترونية بجودة عالية على الرغم من تسريبها عبر إحدى دور العرض.