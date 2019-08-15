اخبار الفن.. رعب كاظم الساهر.. ودفاع مدحت العدل الناري عن احمد حلمى.. وفستان مفتوح لـ نادية الجندى

نشرة اخبار البرلمان.. تفاصيل 43 مليون وحدة تستفيد من تطبيق قانون الإيجار القديم.. 15% ضرائب و5 ملايين جنيه غرامة.. 11 معلومة حول عقوبات وشروط التنقيب عن المعادن