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رياضة

الإسماعيلي يكشف كواليس رحيل محمد عواد عن الفريق ..فيديو

الخميس 15/أغسطس/2019 - 06:10 ص
محمد عواد
محمد عواد
ياسمين تيسير
فتح مدير الكرة بنادي الإسماعيلي صبري المنياوي، النار على محمد عواد حارس مرمى الفريق السابق المنضم حديثا للزمالك، مؤكدا أن عواد ارتكب العديد من الأخطاء والتصرفات السخيفة.

وأضاف مدير الكرة بنادي الإسماعيلي في تصريحات لقناة "تايم سبورت"، أن "عواد" هاتفه عقب انتهاء إعارته بالدوري السعودي للتأكد من رغبة النادي في عودته، حيث أكد أن رئيس الاسماعيلي أعلن رغبته في استمرار اللاعب مع الفريق وهو ما أثار استياء اللاعب.

وتابع مدير الكرة بنادي الإسماعيلي أن عواد واصل التصرف بـ تكبر وغرور خلال مران الفريق إضافة إلى تصريحه عدة مرات أن ليس من المفترض خوض المران بصحبة لاعبي الفريق.

وأشار مدير الكرة بنادي الإسماعيلي إلى أن عواد لم يتحدث بـ رغبته في الرحيل عن الفريق مطلقا مع مجلس إدارة النادي مشددا على أن عواد خانه التوفيق في اختيار طريقه الرحيل عن الفريق.

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