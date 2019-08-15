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رياضة

العلاقات ليست جيدة.. الإسماعيلي يكشف سر الابتعاد عن ضم لاعبي الأهلي ..فيديو

الخميس 15/أغسطس/2019 - 06:51 ص
فريق الاسماعيلي
فريق الاسماعيلي
ياسمين تيسير
كشف صبري المنياوي مدير الكرة بنادي الإسماعيلي عن سر ابتعاد النادي عن ضم لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية من النادي الأهلي خاصة في ظل استغناء الأخير عن عدد كبير من اللاعبين.

وأكد صبري المنياوي في تصريحات لقناة "تايم سبورت"، أن علاقة الإسماعيلي بالنادي الأهلي ليست على ما يرام، موضحا أن الأهلي يمتلك علاقة ورابطا قويا بفريق الجونة؛ وهو ما سهل من أمر رحيل عدد من لاعبي المارد الأحمر للجونة.

وأضاف صبري المنياوي أنه لا يوجد خلاف بين الناديين ولكن الإعلام الرياضي دائما ما يضخم في الأحداث والمواقف البسيطة، مشددا على أن علاقة الناديين جيدة ولكنها ليست في أفضل الحالات.

أما عن أفضل مجلس إدارة متواجد حاليا فأكد أن الأهلي يمتلك مجلس ادارة رائع بقيادة محمود الخطيب، موضحا أن المارد الأحمر يسير بخطى ثابتة وواضحة نحو تحقيق الأهداف المطلوبة.

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