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رياضة

اسطنبول تفتح أبوابها لنا.. ليفربول يواصل الاحتفال بالتتويج بـ لقب السوبر الأوروبي

الخميس 15/أغسطس/2019 - 08:21 ص
فريق ليفربول
فريق ليفربول
ياسمين تيسير
واصل فريق ليفربول الانجليزي احتفالاته عقب التتويج بلقب السوبر الأوروبي مساء أمس الأربعاء بعد الفوز أمام تشيلسي على ملعب "فودافون أرينا" فى العاصمة التركية إسطنبول.

ونشر الحساب الرسمي لـ ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صوره لـ لاعبي الفريق و هم يحملون كاس السوبر و علقت : " اسطنبول تفتح أبوابها لنا مرة أخرى لكتابة تاريخ أوروبي عظيم .. نحن الأبطــــــــــــال! 

وأضافت : " ليفربول بطلًا في اسطنبول! #السوبر_الأوروبي "

وحقق فريق ليفربول لقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة والوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "فودافون أرينا" فى العاصمة التركية إسطنبول.

تقدم تشيلسي بالهدف الأول عن طريق جيرو فى الدقيقة 36، قبل أن يدرك ساديو ماني هدف التعادل فى الدقيقة 48 من زمن المباراة ليلجأ الفريقين الى الوقت الإضافي لتحديد بطل كأس السوبر الأوروبي لعام 2019.

وأضاف ماني الهدف الثاني للريدز فى الدقيقة 95 ، قبل أن يدرك التعادل من جورجينيو فى الدقيقة 101





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