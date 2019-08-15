ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

استراتيجية جديدة لتطوير قطاع القطن والنسيج في أوغندا

الخميس 15/أغسطس/2019 - 08:40 ص
صدى البلد
أ ش أ
وضعت أوغندا استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع القطن والمنسوجات والملابس التي يمكن أن توفر 50 ألف وظيفة و 650 مليون دولار كعائدات تصدير إضافية على مدى السنوات الثماني القادمة.

وذكرت صحيفة (إيست أفريكان) الصادرة في كينيا، أنه تهدف الاستراتيجية الجديدة، التي تأتي ضمن خطة التنمية الوطنية، إلى زيادة زيادة إنتاج القطن في أوغندا، كما ستوظف المصانع 50 ألف عامل يكسبون مجتمعين 50 مليون دولار سنويا.

وتهدف الاستراتيجية، التي وضعتها الهيئة الوطنية للتخطيط في كمبالا، إلى إحياء سلسلة القيمة المضافة لإنتاج القطن في غانا والاستثمار في الملابس الموجهة للتصدير وكذلك مصانع إنتاج الملابس التي تعتمد في البداية على النسيج المستورد.

وجاء في الوثيقة:" في حين أن أوغندا في وضع يمكنها من بيع نسيجها من القطن، فإن الإجراء الموصى به هو بيع خيوط ونسيج ذات قيمة مضافة عالية الجودة إلى المنطقة وتصبح منتجًا رئيسيًا للملابس للأسواق المحلية والإقليمية والدولية".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

205 ملايين دولار لتطوير خطة سكة حديد بأوغندا على حدود كينيا

ترشيحاتنا

لقطة اليوم.. تعليق مثير من شوبير على حكم مباراة السوبر الأوروبي

تعرف على أضرار الأطعمة البلاستيكية داخل جسم الإنسان ..فيديو

العلاقات ليست جيدة.. الإسماعيلي يكشف سر الابتعاد عن ضم لاعبي الأهلي ..فيديو

حادثتان تهزان الكويت.. هندي عار ونصاب اختطف 5 فتيات

تعرف على فضل زيارة المسجد النبوى وأجر الصلاة فيه

قبل يومين من تطبيق منظومة تداول القطن الجديدة.. تعرف على مراكز استلام الأقطان من المزارعين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جمبسوت تايجر.. دومينيك حورانى بإطلالة مثيرة على انستجرام

شاهد.. ناعومى واتس تصور فيلمها الجديد Penguin Bloom في سيدني

بـ فستان مكشوف ومجوهرات فاخرة.. نوال الزغبى تتألق في أحدث ظهور