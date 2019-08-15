استراتيجية جديدة لتطوير قطاع القطن والنسيج في أوغندا

وضعت أوغندا استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع القطن والمنسوجات والملابس التي يمكن أن توفر 50 ألف وظيفة و 650 مليون دولار كعائدات تصدير إضافية على مدى السنوات الثماني القادمة.





وذكرت صحيفة (إيست أفريكان) الصادرة في كينيا، أنه تهدف الاستراتيجية الجديدة، التي تأتي ضمن خطة التنمية الوطنية، إلى زيادة زيادة إنتاج القطن في أوغندا، كما ستوظف المصانع 50 ألف عامل يكسبون مجتمعين 50 مليون دولار سنويا.





وتهدف الاستراتيجية، التي وضعتها الهيئة الوطنية للتخطيط في كمبالا، إلى إحياء سلسلة القيمة المضافة لإنتاج القطن في غانا والاستثمار في الملابس الموجهة للتصدير وكذلك مصانع إنتاج الملابس التي تعتمد في البداية على النسيج المستورد.



