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رياضة

بعد فوز ليفربول.. تعرف على تعليق لامبارد على خسارة أول بطولة له مع تشيلسي

الخميس 15/أغسطس/2019 - 09:38 ص
لامبارد
لامبارد
نور عادل
اعتبر المدير الفني لتشيلسي، فرانك لامبارد، أن سوء الحظ السبب الرئيسي في خسارة فريقه للقب السوبر الأوروبي أمام ليفربول، بعد مباراة ماراثونية انتهت بركلات الترجيح 5-4، قدم فريقه فيها أداءً جيد.

وقال فرانك لامبارد أثناء المؤتمر الصحفي عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب فودافون بارك بمدينة إسطنبول: "أشعر بالفخر الشديد باللاعبين، وسعيد بالأداء الذي قدموه، ولكني سيء الحظ، كنا نريد الفوز باللقب".

وأضاف فرانك لامبارد: "حقيقة الأمر لعبنا بطريقة جيدة، والفريق كان ثابتًا على مدار 120 دقيقة".

وأكد فرانك لامبارد صاحب 41 عامًا: "كانت لنا أفضلية أكبر في وسط الملعب، وسيطرنا على المباراة، وأعتقد أنه كان بإمكاننا تحقيق نتيجة أفضل".

وأشار: "كان بإمكاننا تسجيل أهداف أكثر في الشوط الأول، ولكن لا يجب أن نغفل أن ليفربول بإمكانه توجيه ضربة في أي لحظة، لأنهم يمتلكون إمكانيات كبيرة، ولكن على كل حال عدنا في النتيجة سريعًا بعد 2-1".

كما أثنى فرانك لامبارد على أداء لاعب الوسط البرازيلي، الإيطالي جورجينيو، مسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء، ومواطنه إيمرسون، ولكنه أكد أن جميع اللاعبين قدموا أقصى ما لديهم على مدار 120 دقيقة.

وأكد: "سعيد باللاعبين وبالأداء، الخسارة بالنسبة لي تعني الموت بشرف".

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