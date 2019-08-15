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اقتصاد

جرام عيار 21 يسجل 690 جنيها .. اسعار الذهب اليوم 15-8- 2019

الخميس 15/أغسطس/2019 - 10:01 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس 15 أغسطس 2019، وعاودت أسعار الذهب تراجعها مرة أخرى بعد وصولها إلى مستويات تاريخية، وسجلت أعلى مستوى لها في 6 سنوات بالأمس.

وكانت أسعار الذهب تخطت حاجز الـ700 جنيه اول أمس الثلاثاء ، ثم انخفضت بمقدار 11 جنيها خلال تعاملات امس الأربعاء، بعد إرجاء فرض الرسوم الأمريكية على البضائع الصينية.

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 686 و690 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 588 و591 جنيها.

كما تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 784 و789 جنيها، وسجل الجنيه الذهب سعرًا يتراوح ما بين 5488 و5520 جنيها.

وسجل جرام الذهب عيار 22 سعرا يتراوح بين 719 إلى 723 وعيار 14 سعرا يتراوح ما بين 457 و460 جنيها، وعيار 12 من 392 جنيها إلى 394 جنيها.

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