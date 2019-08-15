بحضور الخطيب وشحاتة وأبوزيد .. مدير منتخب الناشئين يحتفل بزفاف نجله..صور

احتفل عادل محفوظ مدير منتخب مصر لكرة القدم للناشئين ولاعب فريق الشمس السابق بحفل زفاف نجله أمس وسط حضور كوكبة من نجوم الرياضة والاعلام.
وكان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وحسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر ود. أسامة أبوزيد رئيس نادى الشمس فى مقدمة حضور حفل زفاف نجل عادل محفوظ.
كما حضر حفل الزفاف ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الناشئين وحماده صدقي نجم الاهلي والمدير الفني السابق للجونة وعبد الظاهر السقا نجم منتخب مصر وعادل مصطفي لاعب الاهلي السابق وأسامة صلاح محمد إسماعيل مهران عضوا مجلس الشمس والمحاسب تامر علي المدير التنفيذي لنادي الشمس.
وكان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وحسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر ود. أسامة أبوزيد رئيس نادى الشمس فى مقدمة حضور حفل زفاف نجل عادل محفوظ.
كما حضر حفل الزفاف ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الناشئين وحماده صدقي نجم الاهلي والمدير الفني السابق للجونة وعبد الظاهر السقا نجم منتخب مصر وعادل مصطفي لاعب الاهلي السابق وأسامة صلاح محمد إسماعيل مهران عضوا مجلس الشمس والمحاسب تامر علي المدير التنفيذي لنادي الشمس.