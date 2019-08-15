اسعار اليوم.. الدولار يسجل 16.63 جنيه للبيع.. وعيار الذهب عيار 21 يسجل 690 جنيها للجرام.. و35 جنيها سعر كيلو البلطى

بلغ متوسط سعر الدولار الأمريكي نحو 16.5331 جنيه للشراء

تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 784 و789 جنيها

سجلت الفاصوليا من 20 لـ30 جنيها

وبلغ سعر كيلو قشر البياض نحو 64 جنيها

سجلت أسعار العملات الأجنبية والعربية استقرارا خلال مستهل تعاملات اليوم، الخميس 15 أغسطس 2019، وفقًا لمتوسط أسعار للبنك المركزي المصري على ارتفاعات ختام تعاملات أمس، الأربعاء.وبلغ متوسط سعر الدولار الأمريكي نحو 16.5331 جنيه للشراء و16.6331 جنيه للبيع بارتفاع 3 قروش، في حين سجل اليورو الأوروبي نحو 18.4889 جنيه للشراء و18.6074 جنيه للبيع بارتفاع 8 قروش، بينما سجل الجنيه الإسترليني نحو 19.9653 جنيه للشراء و20.0794 جنيه للبيع.وسجل متوسط سعر الفرنك السويسري نحو 17.0181 جنيه للشراء و17.1281 جنيه للبيع بارتفاع 12 قرشا، بينما سجل 100 ين يابانى نحو 15.6061 جنيه للشراء و15.7049 جنيه للبيع بارتفاع 4 قروش.وعن أسعار العملات العربية سجل متوسط سعر الريـال السعودي نحو 4.4074 جنيه للشراء و4.4345 جنيه للبيع، في حين سجل الدينار الكويتي نحو 54.3332 جنيه للشراء و54.6852 جنيه للبيع بارتفاع 8 قروش، بينما سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.5006 جنيه للشراء و4.5287 جنيه للبيع.واستقرت أسعار الذهب اليوم، الخميس 15 أغسطس 2019، وعاودت أسعار الذهب تراجعها مرة أخرى بعد وصولها إلى مستويات تاريخية، وسجلت أعلى مستوى لها في 6 سنوات بالأمس.وكانت أسعار الذهب تخطت حاجز الـ700 جنيه أمس الأول، الثلاثاء، ثم انخفضت بمقدار 11 جنيها خلال تعاملات أمس، الأربعاء، بعد إرجاء فرض الرسوم الأمريكية على البضائع الصينية.وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 686 و690 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 588 و591 جنيها.كما تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 784 و789 جنيها، وسجل الجنيه الذهب سعرًا يتراوح ما بين 5488 و5520 جنيها.وسجل جرام الذهب عيار 22 سعرا يتراوح بين 719 إلى 723 وعيار 14 سعرا يتراوح بين 457 و460 جنيها، وعيار 12 من 392 جنيها إلى 394 جنيها.واستقرت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 15 أغسطس 2019 بسوق العبور، وسجل الليمون البلدي سعرا يتراوح بين 5 و10 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و3.90 جنيه، وكيلو البطاطس من 3 إلى 5.5 جنيه، والبصل من 2 إلى 3.5 جنيه.وسجلت الفاصوليا من 20 لـ30 جنيها، كما تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 784 و789 جنيها، وكيلو الباذنجان الرومي 3 جنيهات، والباذنجان البلدي 3 جنيهات، والجزر 9 جنيهات.وبلغ سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي 4 جنيهات، وكيلو الفلفل الرومي "الصوب" 6 جنيهات، والفلفل "حامي" البلدي 4 جنيهات، وسجل سعر كيلو الخيار البلدي 4 جنيهات، والخيار الصوب بـ8 جنيهات، والملوخية 3 جنيهات، والبامية 18 جنيها.وسجل سعر كيلو الفلفل الألوان 7 جنيهات، والقلقاس 9 جنيهات، والثوم 8 جنيهات، وسعر القرنبيط 4 جنيهات، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات، وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات.وعن أسعار الفاكهة اليوم، تراوح سعر كيلو التفاح الأمريكي بين 17 و21 جنيها، وكيلو التفاح المصري من 8 إلى 12 جنيها، والتين البرشومي بـ10 جنيهات.وسجل سعر البرتقال الصيفي 7 جنيهات، والعنب البناتي الأحمر 8 جنيهات، والعنب البناتي الأصفر 7 جنيهات، وسعر الكانتلوب من 3 إلى 6 جنيهات، والرمان بـ10 جنيهات، الكانتلوب من 3 إلى 6 جنيهات، ومانجو عويس من 14 لـ 24 جنيها.وبلغ سعر البرقوق سانتا روزا 25 جنيها، وسعر البرقوق المستورد 22 جنيها، والشمام 6 جنيهات، والجريب فروت 15 جنيها.واستقرت أسعار السمك اليوم بأصنافه المختلفة في سوق العبور لتجارة الجملة، خلال تعاملات اليوم الخميس 15 أغسطس 2019 داخل السوق.وسجل كيلو البلطي 35 جنيها، والبلطي نمرة "2" 30 جنيها، والبلطي الأسواني 35 جنيها، والجمبري نمرة "3" 150 جنيها.وبلغ سعر كيلو قشر البياض نحو 64 جنيها، والبياض البلدي 50 جنيها، وسمك الثعابين 150 جنيها، والقراميط 20 جنيها، والبورى "1" بـ58 جنيها، والبورى "2" بـ 48 جنيها.وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد 25 جنيها، والمكرونة السويسي 65 جنيها، والكابوريا 150 جنيها، والسبيط 90 جنيها، وسمك موسى 64 جنيها، والجمبري 310 جنيهات.