إسرائيل قصفت العراق.. صور أقمار تل أبيب الصناعية تكشف مفاجأة

نشرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" صور أقمار صناعية إسرائيلية تم التقاطها لمناطق عسكرية في العراق تكشف مفاجأة مدوية حول ضلوع إسرائيل في قصف العراق مؤخرًا.





ونشرت شركة "أميج سات إنترناشونال" الإسرائيلية صور الأقمار الصناعية، التي تكشف مستودعًا للأسلحة في جنوب بغداد، وتظهر تعرضه لغارة جوية.





وأكدت الشركة الإسرائيلية أن خصائص الضرر التي تم تحديدها في الصور تظهر أنه من المحتمل أن يكون الانفجار الذي وقع في المعسكر نجم عن غارة جوية، أعقبتها انفجارات ثانوية للمتفجرات المخزنة في المستودع.



