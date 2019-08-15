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إسرائيل قصفت العراق.. صور أقمار تل أبيب الصناعية تكشف مفاجأة

الخميس 15/أغسطس/2019 - 09:55 ص
إسرائيل قصفت العراق
إسرائيل قصفت العراق
سمر صالح
نشرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" صور أقمار صناعية إسرائيلية تم التقاطها لمناطق عسكرية في العراق تكشف مفاجأة مدوية حول ضلوع إسرائيل في قصف العراق مؤخرًا. 

ونشرت شركة "أميج سات إنترناشونال" الإسرائيلية صور الأقمار الصناعية، التي تكشف مستودعًا للأسلحة في جنوب بغداد، وتظهر تعرضه لغارة جوية. 

وأكدت الشركة الإسرائيلية أن خصائص الضرر التي تم تحديدها في الصور تظهر أنه من المحتمل أن يكون الانفجار الذي وقع في المعسكر نجم عن غارة جوية، أعقبتها انفجارات ثانوية للمتفجرات المخزنة في المستودع. 

وعلى الجانب الآخر أكد مسؤول دفاع عراقي أن إسرائيل هي المسؤولة عن انفجار ضخم وقع في وقت سابق من الأسبوع في مستودع أسلحة تابع لجماعات مدعومة من إيران، مؤكدًا أن جميع المؤشرات تدل على أن إسرائيل تكمل، وربما بتأييد من الولايات المتحدة، ما بدأته في سوريا من استهداف لمواقع القوات الإيرانية.

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