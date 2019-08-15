شاهد.. لحظة اصطدام باخرة عملاقة بمطعم عائم

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، لباخرة كبيرة أثناء اصطدامها بأحد المطاعم العائمة في أستراليا.



وحسب ما ورد في " روسيا اليوم"، فإن زوار أحد المطاعم العائمة فوجئوا بباخرة ضخمة تتقدم بشكل مفاجئ وسريع نحو المطعم، فقام المواطنون بالصراخ ومحاولة تجنب اصطدام الباخرة.



جدير بالذكر أن قبطان اليخت اعترف بعد الحادث أن الاصطدام وقع بسبب خلل في أحد المحركات أدى إلى فقدان السيطرة عليه.









