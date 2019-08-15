قتل زوجته وعفت عائلتها عنه.. رئيس بلدية طهران ينجو من الإعدام

ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن رئيس بلدية طهران السابق محمد علي نجفي نجا من عقوبة الإعدام بعد إدانته بقتل زوجته وذلك بطلب من عائلتها، وفق ما أكد شقيقها، على مواقع التواصل الاجتماعي.





وحُكم على محمد علي نجفي (67 عامًا) بالإعدام في 30 يوليو بعد ما أُدين بقتل زوجته الثانية ميترا أستاد التي تصغره بأكثر من ثلاثين عامًا، بالرصاص في منزلهما في العاصمة في 28 مايو.





وفي إيران، يمكن للعائلات أن تطلب عقوبة الإعدام كـ«جزاء» على قتل أحد أفرادها بموجب مبدأ «القصاص»، وهو ما قامت به عائلة ميترا أستاد، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.





لكن شقيقها مسعود أستاد أكد، أمس الأربعاء، في منشور على موقع «إنستجرام» أن «العائلة قررت العفو عن نجفي».





وأكدت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا) أن «محامي العائلة محمود حجي لوي أكد قرار العائلة».





وقال أستاد في منشوره: «أبي وأمي ومهيار (ابن ميترا أستاد) يعفون عن محمد علي نجفي بعد وساطة ضمّت عدة أشخاص». وأضاف: «نحن سعداء بالتوصل لاتفاق من دون إراقة دماء هذا الشخص المحترم»، آملًا في أن «يكفّر» نجفي «عن ذنوبه».





ولا يزال رئيس بلدية طهران السابق مسجونًا، إذ حكم عليه بالسجن لعامين لحيازته سلاحًا بطريقة غير قانونية. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت عقوبة الإعدام بحقه ستخفف إلى عقوبة بالسجن.





وتزوّج نجفي من أستاد دون أن يطلق زوجته الأولى، وهو أمر غير معتاد في إيران، حيث تعدد الزوجات مسموح به قانونًا، لكنه غير محبذ اجتماعيًا، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.





وأثارت القضية اهتمامًا كبيرًا في إيران حيث غطّتها وسائل الإعلام الرسمية بشكل واسع.





ونجفي أستاذ جامعي متخصص في الرياضيات، وكان مستشارًا اقتصاديًا للرئيس حسن روحاني ووزيرًا للتربية.





وانتُخب رئيسًا لبلدية طهران في أغسطس 2017، لكنه استقال في أبريل 2018، بعد تعرّضه لانتقادات من المحافظين بسبب حضوره حفلًا راقصًا لطالبات مدرسة.



