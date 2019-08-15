هكذا يستثمر فيسبوك بـ أمن إسرائيل خلال انتخابات الكنيست الـ22

أكدت شركة "فيسبوك" الأمريكية أنها تتخذ إجراءات للحد من الأضرار الممكنة التي قد يسببها موقع التواصل الاجتماعي خلال الانتخابات المقبلة في اسرائيل، والتي تعد استثمار بأمن تل ابيب وفقًا لما ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية.



وقالت المسؤولة الثانية في المجموعة شيريل ساندبرج خلال زيارة لإسرائيل، إن "فيسبوك" تعتزم الاستثمار في الأمن مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في إسرائيل.



وأضافت أن فيسبوك يرغب في التقليل من الأضرار الممكنة عبر التعاون مع منظمات أخرى للتحقق من صحة الأخبار ووضع معايير جديدة لشفافية الإعلانات.



وأعلنت وكالة "بلومبرج"، الأمريكية أن فيسبوك دفع أموالا لمئات المتعاملين معه من أجل نسخ مقاطع من محادثات صوتية لبعض المستخدمين ولم توضح المجموعة ماذا فعلت بالتسجيلات بعد ذلك.



وفي بيان بلومبرج، اعترف فيسبوك بأنه نسخ فعلا تسجيلات بموافقة أصحابها، وأكد أنه أنهى هذه العمليات.



وبين كل المجموعات العملاقة للانترنت، يتعرض فيسبوك بالتحديد لضغط كبير لأنه لم يرصد خلال حملة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في 2016 حملات تلاعب بالناخبين الأمريكيين.



وألحقت قضية "كامبريدج اناليتيكا" الفضيحة التي كشفت في 2018 حول استغلال بيانات مستخدمين لفيسبوك من دون علمهم لأغراض سياسية، ضررًا بسمعة الشبكة.



وفي نهاية يوليو، دفع فيسبوك غرامة قياسية قدرها خمسة مليارات دولار إلى السلطات الأمريكية بسبب إساءته استخدام بيانات خاصة لمتابعيه.



وخلال زيارتها تل أبيب من أجل حضور إطلاق منصة جديدة لفيسبوك مخصصة للشركات الناشئة وتحمل اسم "بلايجراوند"، وصفت ساندبرج اسرائيل بأنها "أمة الشركات الناشئة تأتي بعد سيليكون فالي (مركز الابتكار والتقدم التقني في الولايات المتحدة) وتضم أكبر كثافة من الشركات الناشئة في العالم".