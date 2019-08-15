مواعيد مباريات اليوم الخميس 15 - 8 - 2019

تقام اليوم، الخميس، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها التصفيات المؤهلة لبطولة الدوري الأوروبي.



ويستعرض "صدى البلد" مواعيد مباريات اليوم:



التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي:



هلسكني الفلندي - ريجا اللاتفيي، السادسة مساء.



سبارتاك موسكو الروسي، ثون السويسري، السادسة والنصف مساء.



باتي بوريسوف الروسي - ساراييفو البوسني، السابعة مساء.



شاختار الروسي - تورينو الإيطالي، السابعة مساء.



ملطية سبور التركي - بارتيزان بلجراد الصربي، السابعة مساء.



إيندهوفن الهولندي - هاوجوسند النرويجي، الثامنة والنصف مساء.



وولفرهامبتون الإنجليزي، بيونيك الآرميني، التاسعة إلا ربع مساء.



سبورتنج براجا البرتغالي - بروندبي الدنماركي، التاسعة إلا ربع مساء.



إسبانيول الإسباني - لوزيرين السويسري، التاسعة إلا ربع مساء.