مواعيد مباريات اليوم الخميس 15 - 8 - 2019

تقام اليوم، الخميس، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها التصفيات المؤهلة لبطولة الدوري الأوروبي.
ويستعرض "صدى البلد" مواعيد مباريات اليوم:
التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي:
هلسكني الفلندي - ريجا اللاتفيي، السادسة مساء.
سبارتاك موسكو الروسي، ثون السويسري، السادسة والنصف مساء.
باتي بوريسوف الروسي - ساراييفو البوسني، السابعة مساء.
شاختار الروسي - تورينو الإيطالي، السابعة مساء.
ملطية سبور التركي - بارتيزان بلجراد الصربي، السابعة مساء.
إيندهوفن الهولندي - هاوجوسند النرويجي، الثامنة والنصف مساء.
وولفرهامبتون الإنجليزي، بيونيك الآرميني، التاسعة إلا ربع مساء.
سبورتنج براجا البرتغالي - بروندبي الدنماركي، التاسعة إلا ربع مساء.
إسبانيول الإسباني - لوزيرين السويسري، التاسعة إلا ربع مساء.
ويستعرض "صدى البلد" مواعيد مباريات اليوم:
التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي:
هلسكني الفلندي - ريجا اللاتفيي، السادسة مساء.
سبارتاك موسكو الروسي، ثون السويسري، السادسة والنصف مساء.
باتي بوريسوف الروسي - ساراييفو البوسني، السابعة مساء.
شاختار الروسي - تورينو الإيطالي، السابعة مساء.
ملطية سبور التركي - بارتيزان بلجراد الصربي، السابعة مساء.
إيندهوفن الهولندي - هاوجوسند النرويجي، الثامنة والنصف مساء.
وولفرهامبتون الإنجليزي، بيونيك الآرميني، التاسعة إلا ربع مساء.
سبورتنج براجا البرتغالي - بروندبي الدنماركي، التاسعة إلا ربع مساء.
إسبانيول الإسباني - لوزيرين السويسري، التاسعة إلا ربع مساء.