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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 15 - 8 - 2019

الخميس 15/أغسطس/2019 - 09:55 ص
كرة قدم
كرة قدم
محمد السعيد
تقام اليوم، الخميس، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها التصفيات المؤهلة لبطولة الدوري الأوروبي.

ويستعرض "صدى البلد" مواعيد مباريات اليوم:

التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي:

هلسكني الفلندي - ريجا اللاتفيي، السادسة مساء.

سبارتاك موسكو الروسي، ثون السويسري، السادسة والنصف مساء.

باتي بوريسوف الروسي - ساراييفو البوسني، السابعة مساء.

شاختار الروسي - تورينو الإيطالي، السابعة مساء.

ملطية سبور التركي - بارتيزان بلجراد الصربي، السابعة مساء.

إيندهوفن الهولندي - هاوجوسند النرويجي، الثامنة والنصف مساء.

وولفرهامبتون الإنجليزي، بيونيك الآرميني، التاسعة إلا ربع مساء.

سبورتنج براجا البرتغالي - بروندبي الدنماركي، التاسعة إلا ربع مساء.

إسبانيول الإسباني - لوزيرين السويسري، التاسعة إلا ربع مساء.

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