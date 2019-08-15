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ديني

اسأل المفتي.. ما حكم الجلوس في العمل صائما بجوار زملاء يدخنون

الخميس 15/أغسطس/2019 - 10:05 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، يقول صاحبه (حكم الجلوس في العمل بجوار الزملاء وهم يدخنون وأنا صائم؟). 

وأوضحت الدار في إجابتها على السؤال أن التدخين ممنوع شرعًا، والواجب على من وقع فيه أن يبادر بالإقلاع عنه، ويجب احترام الصائمين وعدم التدخين في وجودهم. 

وأشارت إلى أنه فيما يخص صحة الصوم بالنسبة لمن يجلس في مكان فيه من يدخن: فالعبرة في ذلك بوصول جِرم الدخان إلى الحلق مع تعمد ابتلاعه دون أن يكون هناك مشقة في الاحتراز، أما مجرد شم الرائحة المنتشرة في الهواء: فلا يفطر الصائم بذلك؛ لعدم وصولها إلى الحلق عمدًا، ولمشقة الاحتراز.

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