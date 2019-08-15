اسأل المفتي.. ما حكم الجلوس في العمل صائما بجوار زملاء يدخنون

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، يقول صاحبه (حكم الجلوس في العمل بجوار الزملاء وهم يدخنون وأنا صائم؟).





وأوضحت الدار في إجابتها على السؤال أن التدخين ممنوع شرعًا، والواجب على من وقع فيه أن يبادر بالإقلاع عنه، ويجب احترام الصائمين وعدم التدخين في وجودهم.



