خبير اقتصادي: مصر نفذت أفضل وأنجح برنامج للإصلاح.. فيديو

قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادى، إن هناك اتجاهات جديدة للدولة المصرية فى رفع كفاءة الإنفاق العام، والاتجاه إلى تقليل العجز، مؤكدًا أن عجز الموازنة يتجه نحو الانخفاض من 8.2% العام الماضى إلى 7.2% هذا العام.



وأضاف الدكتور كريم العمدة، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على الفضائية الأولى، أنه بنهاية العام الحالى من المتوقع أن يقل عجز الموازنة عن 7%، مشيرا إلى أن خفض الموازنة المالية هو اتجاه لضبط وحوكمة الاتجاه المالى.



وأوضح الخبير الاقتصادى أنه كلما تم رفع كفاءة الانفاق العام كلما تراجع عجز الموازنة وتنخفض الديون، لافتًا إلى أن مصر نفذت أفضل وأنجح برنامج للإصلاح الاقتصادى.



ونوه الدكتور كريم العمدة، بأنه لولا برنامج الإصلاح الاقتصادى لم نكن سنصل إلى معدل النمو المرتفع، مشيرًا إلى أن إعادة ترتيب أوجه الإنفاق الحكومى أثر بالإيجاب بشكل ملحوظ فى الاقتصاد المصرى.