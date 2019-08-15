ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير اقتصادي: مصر نفذت أفضل وأنجح برنامج للإصلاح.. فيديو

الخميس 15/أغسطس/2019 - 11:29 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادى، إن هناك اتجاهات جديدة للدولة المصرية فى رفع كفاءة الإنفاق العام، والاتجاه إلى تقليل العجز، مؤكدًا أن عجز الموازنة يتجه نحو الانخفاض من 8.2% العام الماضى إلى 7.2% هذا العام.

وأضاف الدكتور كريم العمدة، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على الفضائية الأولى، أنه بنهاية العام الحالى من المتوقع أن يقل عجز الموازنة عن 7%، مشيرا إلى أن خفض الموازنة المالية هو اتجاه لضبط وحوكمة الاتجاه المالى.

وأوضح الخبير الاقتصادى أنه كلما تم رفع كفاءة الانفاق العام كلما تراجع عجز الموازنة وتنخفض الديون، لافتًا إلى أن مصر نفذت أفضل وأنجح برنامج للإصلاح الاقتصادى.

ونوه الدكتور كريم العمدة، بأنه لولا برنامج الإصلاح الاقتصادى لم نكن سنصل إلى معدل النمو المرتفع، مشيرًا إلى أن إعادة ترتيب أوجه الإنفاق الحكومى أثر بالإيجاب بشكل ملحوظ فى الاقتصاد المصرى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير المالية: الموازنة الإلكترونية تُسهم فى تحقيق الانضباط والحوكمة

مطار القاهرة يستقبل بشائر الحجاج.. أبرز اهتمامات صحف القاهرة

ترشيحاتنا

مفاجأة.. والد طالبة البحيرة أمر شقيقيها بذبحها.. وألقى جثتها وعشيقها من البلكونة

بـ جمبسوت تايجر.. دومينيك حورانى بإطلالة مثيرة على انستجرام

حظك اليوم الخميس 15 / 8 / 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

شاهد.. مقطع مسرب لـ احمد عز يضرب زوجته

بعد سرقة أحمد حلمى لـ بروش أم كلثوم.. هذه أشهر القلادات الخاصة بـ كوكب الشرق.. صور

الأمل لا ينتهي ..ادريان حارس درجة سادسة صعد إلى منصة السوبر الأوروبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة وجذابة... 15 صورة تكشف أناقة فساتين جينيفر لورانس فى عيد ميلادها

بعد سرقة أحمد حلمى لـ بروش أم كلثوم.. هذه أشهر القلادات الخاصة بـ كوكب الشرق.. صور

بـ جمبسوت تايجر.. دومينيك حورانى بإطلالة مثيرة على انستجرام