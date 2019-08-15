نجاح خطة الحج وغضب فلسطيني أردني بسبب الأقصى.. أبرز ما جاء في الصحف السعودية

الرياض: غضب فلسطيني أردني بسبب الأقصى

سبق: إيران تهدئ مع دول المنطقة وتتوعد تحالف أمن الخليج

الشرق الأوسط: وزير الداخلية يهنئ القيادة السعودية بنجاح خطة الحج





اهتمت الصحف السعودية اليوم، الخميس، بالعديد من الموضوعات، وتصدر ذلك أن الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية السعودي رئيس لجنة الحج العليا، أعلن نجاح موسم حج هذا العام، وفق انضباطية تامة ومراقبة دقيقة لأوضاعهم، وتنقلاتهم، وفي بيئة صحية خالية من الأمراض والأوبئة، مع تنفيذ كل الخطط الأمنية، والوقائية، والتنظيمية، والخدمية، والمرورية، مبينًا أن أعداد الحجاج هذا الموسم بلغ 2.489.406 حجاج.



وقالت "الشرق الأوسط" إن الحالة الأمنية كانت مستقرة ولم تشهد وقوع أي حوادث تمس أمن الحجيج أو تعكر صفو الحج «وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات والرعاية الأمنية والصحية والحركة المرورية المنتظمة».



جاء ذلك ضمن برقيتين رفعهما وزير الداخلية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ضمنهما تهانيه للقيادة السعودية بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم الحج.



وأشار وزير الداخلية إلى أن نجاح خطط هذا الموسم، جاء إنفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة، ووفق ما تتطلع إليه، من رعاية وتهيئة لكل الخدمات والتسهيلات للحجاج، ومن ذلك «مبادرة طريق مكة» التي انطلقت منذ ثلاثة مواسم «وكانت إحدى ثمار التوجيهات السديدة».



وقالت "سبق" إنه غداة انطلاق سفينة بريطانية ثالثة لحماية أمن الملاحة في مضيق هرمز والخليج، سعى الرئيس الإيراني حسن روحاني مرة أخرى إلى تهدئة التوتر مع دول المنطقة، بينما هاجم خطة الولايات المتحدة لإقامة تحالف دولي يضمن سلامة السفن التجارية، واصفًا الخطة بـ«الفارغة» و«غير العملية» و«الاستعراضية»، فيما لوّح رئيس الدفاع المدني الإيراني الجنرال غلام رضا جلالي بأن قوات بلاده «ستدافع عن مصالحها القومية في مياهها الإقليمية وفي أي مكان يتطلب ذلك»، في حين توقعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، أن تكون مناقشة «المهمة الأوروبية» لحماية السفن في الخليج العربي على جدول أعمال الاجتماع الوزاري للاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الحالي في فنلندا.



وقال روحاني في اجتماع الحكومة الإيرانية، أمس، إنه «بمقدور إيران ودول الخليج الأخرى حماية أمن المنطقة، ولا توجد حاجة لقوات أجنبية»، مكررًا رفض المهمة البحرية الأمنية الأمريكية في المنطقة، وفق ما نقلت «رويترز» عن التليفزيون الرسمي الإيراني.



وفي جزء آخر من كلامه نقلته وكالات إيرانية، قال روحاني: «دول المنطقة بإمكانها حفظ الأمن والاستقرار في الخليج بالوحدة والتلاحم والحوار» لافتًا إلى أن دول المنطقة «كانت جارة وشقيقة على مدى التاريخ وستكون، والتفرقة والانفصال في صالح الأعداء».



وأكدت "الرياض" أن فلسطين والأردن نددوا بتصريحات وزير الأمن الإسرائيلي الداخلي جلعاد أردان التي دعا فيها لتمكين اليهود من الصلاة بحرية في المسجد الأقصى، حيث حذرتا بأشد العبارات من تغيير الوضع القائم في المسجد.



وحذرت الرئاسة الفلسطينية، من مغبة المساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك، مستنكرة تصريحات وزير الأمن الداخلي في الحكومة الإسرائيلية التي دعا فيها لتغيير الوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف.



وقالت الرئاسة في بيان: «ندين هذه التصريحات الرامية لزيادة التوتر وتأجيج مشاعر الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية»، مؤكدة أن المسجد الأقصى المبارك خط أحمر لن يقبل المساس به إطلاقًا، وأضافت أن «الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسئولية الاستفزازات والاعتداءات المتواصلة على الأماكن الدينية في مدينة القدس المحتلة، خاصة ضد المسجد الأقصى المبارك»، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل للضغط على إسرائيل لوقف هذه المحاولات التي إن استمرت ستؤدي إلى وضع لا يمكن السيطرة عليه أو تحمل نتائجه الخطيرة.