الري: تنفيذ مشروعات بمليار جنيه على مستوى الوجه البحري خلال عام

أوضحت وزارة الموارد المائية والري، أن المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها تأتي في إطار استراتيجية الوزارة الحالية، والتي تتضمن محور تنمية الموارد المائية وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه وتوجيهها من أجل تلبية حاجة مختلف قطاعات الدولة، وذلك من خلال حصاد مياه السيول والاستفادة منها كمورد إضافي للمياه سواء بالشحن على الخزان الجوفي أو توجيه المياه إلى المجارى المائية والنيل لتلبية حاجة الاستخدامات اليومية وفي مقدمتها قطاع الزراعة وتلبية حاجة المشروعات القومية من وحدة المياه فضلا عن مشروعات تطوير الري.





وأضافت الوزارة أنه كذلك مشروعات تأهيل جوانب نهر النيل وشبكة الري وإعادتها للحالة التصميمية بما يضمن ترشيد استخدام المياه وتوفيرها لنهايات الترع للحفاظ على الأراضي الزراعية.





وكشفت الوزارة عن تقرير بشأن مجمل الإنجازات التي تقوم بها قطاعات الوزارة في الوجه البحري ... بأن العمل يجري حاليًا في تنفيذ العديد من المشروعات الهادفة إلى خدمة المنظومة المائية بالدولة فضلا عن حفر الآبار الجوفية التي تسهم في تلبية متطلبات التنمية المستدامة وفي مقدمتها قطاع الزراعة، كما تقوم الوزارة بتنفيذ الأعمال الصناعية على شبكة المجارى المائية.. والتي تسهم بشكل كبير في ترشيد استخدام المياه وحسن توزيعها مثل أعمال القناطر التي يتم التحكم بواسطتها في حصص المياه المخصصة للزراعات وكذلك تنفيذ المناوبات على الترع ، وأعمال البدالات والسحارات لنقل المياه إلى المساقي الصغيرة والتحكم في حصص المياه التي تمر بهذه المساقي ، وإنشاء الكباري على الترع التي تخدم أهالي الوجه البحري مع استخدام محددات لا تؤثر بأي حال على القطاع المائي للترعة أو تسبب هدر للمياه، وكذلك التغطيات لبعض الترع مما يساعد على تقليل البخر خاصة فى المناطق الحارة.





وأفاد المهندس السعيد هميسة رئيس قطاع وجه بحري بأن الوزارة تقوم حاليًا بتنفيذ العديد من المشروعات على مستوى الوجه البحري باستثمارات إجمالية تبلغ (1254) مليون جنيه وقامت الوزارة خلال العام المالي المنتهي بتنفيذ العديد من المشروعات على مستوى الوجه البحري بقيمة 1055 مليون جنيه بمختلف قطاعات التوسع وتطوير الري وحماية وتطوير نهر النيل والري والمياه الجوفية.





وأوضح هميسة بأنه تم تنفيذ العديد من مشروعات التطوير في نطاق الوجه البحري باستثمارات تبلغ (140) مليون جنيه وتشمل مشروعات (تطوير مساقي وتأهيل ترع وأعمال دبش وأعمال توريد وتركيب شبكات جهد متوسط ومنخفض) حيث تم الإنتهاء من تنفيذ (مشروعات تطوير المساقي وتأهيل الترع وأعمال الدبش وجهد متوسط ومنخفض ) بقيمة (128 مليون جنيه ) خلال العام المنتهي ، وجاري العمل في تنفيذ مشروعات تطوير مساقي ) كما يقوم القطاع حاليًا بتنفيذ حزمة من مشروعات حفر الآبار الجوفية وأعمال الحماية وحصاد مياه السيول وإنشاء خزانات وأعمال توصيل كهرباء للآبار في نطاق الوجه البحري بقيمة (245) مليون جنيه حيث تم الإنتهاء من تنفيذ (حفر الآبار الجوفية وأعمال الحماية من السيول) بقيمة (231 مليون جنيه) خلال العام المنتهي ، وكذلك يقوم القطاع حاليًا بتنفيذ أعمال في مجال حماية وتطوير نهر النيل بالوجه البحري وتشمل إزالة ورد النيل وحشائش وتكريك جزيرة الوراق وأعمال صيانة وتطهير مجرى نهر النيل ونزع الحشائش وأعمال أحجار وتكاسي ) باستثمارات تبلغ ( 62 مليون جنيه ) وقد تم الانتهاء خلال العام المالي المنتهي من تنفيذ أعمال بقيمة (37 مليون جنيه ) عبارة عن (تطوير وحماية البر الشرقي لنهر النيل من كوبري 15 مايو وتطهير وإزالة حشائش وصيانة وتطهير مجرى نهر النيل).





وأشار إلى ان القطاع يقوم حاليًا بتنفيذ العديد من الأعمال في مجال التوسع الأفقي والمشروعات على مستوى الوجه البحري وتشمل مشروعات إحلال وتجديد كباري وتغطيات وإعادة تأهيل الترع باستثمارات تبلغ (337) مليون جنيه ، في حين تم تنفيذ أعمال مشروعات إحلال وتجديد كباري وتغطيات وإعادة تأهيل الترع بقيمة ( 262) مليون جنيه.





وفي سياق متصل أشار هميسة إلى أن القطاع يقوم حاليًا بتنفيذ العديد من الأعمال في مجال الري على مستوى الوجه البحري وتشمل مشروعات إحلال وتجديد كباري وتغطيات وإعادة تأهيل الترع وإنشاء محطات الخلط الوسيط وأعمال صيانة وتطهير الترع وإحلال وتجديد البوابات والهدارات والبدالات باستثمارات تبلغ (622) مليون جنيه ، في حين تم تنفيذ أعمال مشروعات إحلال وتجديد كباري وتغطيات وإعادة تأهيل الترع وإنشاء محطات الخلط الوسيط وأعمال صيانة وتطهير الترع وإحلال وتجديد البوابات والهدارات والبدالات بقيمة ( 408) ملايين جنيه .



