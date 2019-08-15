بكاميرا مزدوجة.. سناب شات تكشف عن نظارة لتصوير أجمل اللقطات.. صور

يبدو أن نجاح تطبيق سناب شات الشهير على مدار السنوات القليلة الماضية وتحقيقه مليارات الدولارت من الرباح، هو المشجع للشركة لإقدامها على الخطوة الجديدة بإطلاق نظارة بـ كاميرتين لتصوير أجمل اللقطات.



وتأتى تلك الخطوة من سناب شات من أجل توفير تجربة تصوير مباشرة دون الحاجة إلى هاتف ذكي لإتمام المهمة، وتحمل النظارة اسم The Spectacles 3.



ويمكن ضبط النظارة بسهولة على هاتفك الذكى سواء كان يعمل بنظام أندرويد أو ios، والسر فى العدسات خاصتها حيث تبلغ سعته التخزينية 4 جيجابايت.



وهى مساحة كافية لتصوير 1200 صوت و100 مقطع فيديو، بينما تستغرق 75 دقيقة من أجل اكتمال شحن بطاريتها، حيث تستقبل شاحن من نوع USB-C.



ويبلغ سعر النظارة 380 دولار أمريكي، ما يعادل 6350 جنيها مصريا.