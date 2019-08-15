استودعتك الرحمن.. أحلام تساند فجر السعيد بهذه الكلمات

كشفت الفنانة الإماراتية أحلام عن التطورات الصحية لحالة الإعلامية الكويتية فجر السعيد، الصديقة المقربة لها، عبر حسابها الشخصى على موقع الصور "إنستجرام" قبل حفلها فى أبها.



ونشرت أحلام صورة لفجر السعيد وعلقت قائلة: "استودعتك الرحمن الذي لا تضيع ودائعه ما راح اتأخر عليچ يا بعد عمري إلى أبها البهية فجر دائمًا أجدك جنبي تحتضنيني".



وأضافت أحلام: "وهالصورة من وجودك جنبي بحفلي في الرياض ومفتقدة وجودك اليوم معاي في أبها، أهم شي إنك تتعافين ولو ببطء، وكلنا ننتظر ترجعين لنا أقوى من أول وعدتين بهديك ⁧‫"ابي_امي‬⁩ " الأغنية اللي تحبينها وجمهوري كله راح يدعي لك".



وكانت الإعلامية فجر السعيد تعرضت لأزمة صحية عقب خضوعها لجراحة تعديل مسار في المعدة وتلوث الجرح، مما تسبب لها في حالة تسمم بالدم نقلت على أثرها إلى مستشفى مبارك، ثم سافرت إلى لندن بتعليمات من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الذي أمر بعلاجها على نفقة الدولة.