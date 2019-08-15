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أخبار العالم

جانتس يهدد باغتيال السنوار.. وحماس ترد بهذه الطريقة

الخميس 15/أغسطس/2019 - 11:35 ص
سمر صالح
اهتمت الصحف العبرية اليوم الخميس، بنشر تهديدات بيني جانتس رئيس حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي باغتيال قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار في حال القيام بالمزيد من العمليات ضد إسرائيل.

وقال جانتس: "يجب ان يتذكر السنوار المسؤول في حماس أحمد الجعبري الذي تم اغتياله، خلال تواجده بالسيارة، إذا لزم الأمر سوف نفعل ذلك مرة أخرى".

وتابع: "حماس تحتجز مليوني رهينة في غزة، وانا مستعد للاتفاق على تهدئة طويلة الأمد بشرطين: الأول الهدوء التام، والثاني عودة الجنود الاسرى الى اسرائيل".

وجاء رد حماس حيث قال حازم قاسم الناطق الرسمي باسم حركة حماس إن تهديدات رئيس ما يسمى بحزب "أزرق أبيض" الاسرائيلي بيني جانتس ضد قيادة حماس، هي محاولة لكسب أصوات المتطرفين في المجتمع الإسرائيلي.

وأضاف "على جانتس أن يتذكر حين كان رئيسًا للأركان، كيف كان رد المقاومة على العدوان على قطاع غزة في معركة حجارة السجيل والعصف المأكول".

وأكد أن الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال في عهد جانتس دفعت اسرائيل ثمنها، عبر إطلاق المقاومة لمئات الصواريخ، طالت تل أبيب والقدس المحتلة ومدينة حيفا، وعطلت العمل في مرافق حيوية في اسرائيل، وأدخلت ملايين المستوطنين إلى الملاجئ، وكانت الفترة الأسوء في حياة ما يسمى " سكان غلاف غزة"، وتمكن القسام من أسر جنود من جيش الاحتلال.

وأضاف: "بالتأكيد رد المقاومة على أي جريمة إسرائيلية سيكون أضعاف المرات السابقة، فقد تطورت قدراتها، وراكمت ما تستطيع من قوة تدافع بها عن شعبها...أما الهدوء الذي يبحث عنه جانتس، فلن يحصل عليه ما دام يحتل الأرض وينتهك المقدسات ويحاصر قطاع غزة".

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