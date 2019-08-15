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الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر للغبار الإشعاعي من روسيا.. فيديو

الخميس 15/أغسطس/2019 - 11:33 ص
صدى البلد
محمود محسن
أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن السوشيال ميديا أصبح وسيلة لترويج الشائعات، مشيرا إلى أنه على المواطن أن يلجأ إلى الجهات المسئولة، حيث قامت هيئة الأرصاد الجوية بنشر بيان تؤكد فيه أن مصر لن تتأثر بأى كتل هوائية من روسيا في فصل الصيف.

وقال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية dmc، إنه في فصل الصيف نتأثر من الجزء الشمالى وهو يسبب ارتفاع درجات الحرارة، أو الجنوب كما في السودان بها أمطار ويظهر في حلايب وشلاتين وأبو سمبل وأسوان، مشيرا إلى أن تلك الكتل الهوائية هي التي تؤثر هذه الأيام ولا نتأثر بأى كتلة هوائية من روسيا.

وأضاف رئيس هيئة الأرصاد الجوية أن شهر أغسطس يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة مع وجود عدد من الموجات الحارة التى لا تستمر سوى 48 ساعة فقط، مؤكدا أن اليوم هو ذروة الموجة الحارة وتنكسر غدا، الجمعة، وتعود درجات الحرارة الطبيعية 38 درجة.

وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه يجب على المواطنين عدم التعرض للشمس مباشرة خاصة فترة الظهيرة وأن يكون معه واقي للرأس وزجاجة مياه وأيضا على المصطافين عدم نزول البحر من الساعة 2 ظهرا حتى 4 عصرا.

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