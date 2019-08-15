الأمم المتحدة: العراق فقد 36 مليار دولار في حربه ضد داعش

أعلنت منظمة (الأونكتاد) للتنمية التابعة للأمم المتحدة، أن العراق فقد 36 مليار دولار خلال الـ 6 سنوات الماضية، في حربه ضد تنظيم (داعش) الإرهابي.



وذكرت المنظمة - في تقرير لها أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الخميس، أن العراق فقد نحو 36 مليار دولار خلال الفترة من عام 2013 حتى نهاية عام 2018 نتيجة عدم الاستقرار السياسي والأمني والحرب الدائرة مع (داعش) وبقية العناصر الإرهابية، موضحا أن العراق فقد العام الماضي فقط 4.885 مليار دولار مقارنة بفقد 5.032 مليارات دولار عام 2017.



وأشار التقرير إلى أن العراق فقد نحو 6.256 مليار دولار عام 2016 مقارنة بفقد 7.574 مليار دولار عام 2015، لافتا إلى أن عام 2014 الأكبر في خسارة استثمارات أجنبية مباشرة، حيث فقد نحو 10.176 مليار دولار مقابل 2.335 مليار دولار عام 2013.



وأكد التقرير أن الاقتصاد العراقي تراجع بشكل حاد طوال السنوات الماضية، جراء الاضطرابات الأمنية والسياسية والحروب في المنطقة.