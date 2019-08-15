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رياضة

بطلب من فرغلي.. عبد النظير باق رسميا في ناصر ملوى

الخميس 15/أغسطس/2019 - 11:19 ص
محمود فرغل، أحمد
محمود فرغل، أحمد عبدالنظير الظهير الأيسر
مالك خالد
تمكن مركز شباب ناصر ملوى بقيادة محمود فرغل، من تجديد عقد أحمد عبد النظير، الظهير الأيسر للفريق، استعدادا لدوري القسم الثالث.

ووقع اللاعب أحمد عبد النظير على عقود التجديد لمدة موسمين ليكون ضمن صفوف مركز شباب ناصر ملوى خلال الموسم الجديد بالقسم الثالث.

وكان اللاعب أحمد عبد النظير انضم لصفوف طهطا في الأيام السابقة، ولكن فسخ عقده ورحل ليتم إقناعه بالبقاء لصفوف مركز شباب ناصر ملوى.

ويسعى ناصر ملوى لتدعيم صفوفه بالقسم الثالث سعيا للمنافسة من أجل الصعود للقسم الثاني.

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