لطلاب المرحلة الثالثة 2019.. اعرف مكانك في الكليات والمعاهد قبل انطلاق التنسيق.. بدء تسجيل الرغبات فور إعلان نتائج التحويلات.. وهذه الأماكن الشاغرة في التجارة والآداب والحقوق

21554 طالبا يسجلون رغباتهم في تنسيق المرحلة الثالثة 2019 أدبي

تنسيق المرحلة الثالثة 2019 أدبي بعد إجازة عيد الأضحى

63318 طالبا يسجلون رغباتهم بالشعبة العلمية

ينتظر طلاب الثانوية العامة الناجحون في الدور الأول هذا العام 2019، وكذلك المتخلفون من المرحلتين الأولى والثانية، بدء المرحلة الثالثة للتنسيق لتسجيل رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني بشبكة الإنترنت، وذلك فور إعلان نتائج التحويلات.وجاء الحد الأدنى لـ الشعبة العلمية البالغ عدد طلابها 63318 والشعبة الأدبية البالغ عدد طلابها 21554، 205 درجات بنسبة 50%.وقالت الوزارة إن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2019، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.وأوضحت الوزارة أن هناك أماكن شاغرة لطلاب الشعب الثلاثة في الكليات النظرية والتكنولوجية بالمرحلة الثالثة وهي.الكلية/المعهدالفني التجارى ببورسعيدالعالي سياحه وفنادق بالسيوف بالإسكندريةالمعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرةالفني التجارى بالروضهمعهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإداريةالعالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإداريةتجارة دمياطالعالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة 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