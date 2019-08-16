تشويه سمعة وحكم بالحبس.. سر الخلاف مع زينة ووقوف ريهام سعيد ضدها مع أحمد عز

أثار وقوف الإعلامية ريهام سعيد، مع الفنان أحمد عز ضد زينة بعد حادثة الإعتداء عليه فى الساحل الشمالى من شقيقة الفنانة استغراب الكثيرين الذين لا يعلمون أصل الخلاف بينهما.



كانت ريهام سعيد، وجهت عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور" انستجرام" رسالة لـ أحمد عز بنشرها صورة لخبر تحقيق فيلم أولاد رزق 2 أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما ب 8 ملايين و 401 ألف" معلقة على الخبر قائلة: "ولا يهمك يا عز".



وحقيقة الأمر أن الصراع يعود لاستضافة ريهام سعيد أحد الصحفيين فى إحدى حلقات برنامجها "صبايا الخير" الذى كان يذاع على فضائية "النهار" آنذاك ، وتناولت مشكلة زينة مع أحمد عز، وادعى الصحفى أن الفنانة زينة كانت على علاقة برجل أعمال، وأنه والد طفليها.



لذلك رفعت زينة دعوى ضد ريهام سعيد وقدم محامي الممثلة زينة بلاغًا للنائب العام بتهمة تشويه سمعة موكلته، خلال إحدى حلقات برنامج "صبايا الخير" مؤكدًا فى البلاغ أن الحلقة بها معلومات وأخبار مغلوطة، وليس لها أي أساس من الصحة، وأن ذلك يعتبر طعنًا في الأعراض، يستوجب العقاب القانوني.



قضت محكمة أول درجة بحبس المتهمين 6 أشهر، وغرامة 10 آلاف جنيه، وتعويض 10 آلاف جنيه، ورفضت الدعوى المدنية وألزمت رافعها بالمصاريف، وقامت ريهام سعيد باستئناف الحكم .



ولم يحالف الحظ زينة فى الاستئناف وخسرت الفنانة الصراع القانوني بينها وبين الإعلامية ريهام سعيد، و صدر حكم ببراءة الأخيرة من تهمة سب وقذف زينة، خلال إحدى حلقات برنامجها "صبايا الخير"المذاعة بتاريخ 5 مارس 2014، مع تحميل زينة المصروفات.