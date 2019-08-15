مليون أسرة تستفيد منها.. الأوقاف تعلن مواعيد توزيع لحوم الأضاحى بالمحافظات

أعلنت وزارة الأوقاف أن مشروع صكوك الأضاحي هذا العام سيغطي مليون أسرة، وأنه تم الاتفاق مع وزير التموين على رفع عدد رءوس الأضاحي من خمسة آلاف رأس إلى ستة آلاف رأس من البقر بواقع ألف طن لحوم لتغطية مليون أسرة.



وأوضحت وزارة الأوقاف أن التوزيع سيبدأ غدًا، الجمعة، بمحافظة القاهرة، ثم يتواصل بواقع 10 أطنان يوميًا، وهذا بيان بتوزيع 75 طنًا في الأسبوع الأول للتوزيع.



من جهة أخرى، تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية اليوم، الخميس، بعملية التشفية والتعبئة والتبريد والتجميد تمهيدًا لانطلاق عملية التوزيع بداية من غدٍ، الجمعة، بإذن الله تعالى.



اليوم والتاريخ المحافظة الكمية المحافظة الكمية

الجمعة 16/8 القاهرة 5طن ــــــــــــ ــــــــــ

السبت 17/ 8 القاهرة 5طن الجيزة 5طن

الأحد 18 / 8 الجيزة 5طن القليوبية 5طن

الإثنين 19 / 8 القاهرة 5طن الجيزة 5طن

الثلاثاء 20/ 8 الفيوم 5طن المنيا 5طن

الأربعاء 21 / 8 بني سويف 5طن أسيوط 5طن

الخميس 22 / 8 الإسكندرية 5طن سوهاج 5طن

الجمعة 23 / 8 الغربية 5طن البحيرة 5طن