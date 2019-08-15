ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مليون أسرة تستفيد منها.. الأوقاف تعلن مواعيد توزيع لحوم الأضاحى بالمحافظات

الخميس 15/أغسطس/2019 - 01:03 م
وزيري الاوقاف والتموين
وزيري الاوقاف والتموين
إيمان طلعت
أعلنت وزارة الأوقاف أن مشروع صكوك الأضاحي هذا العام سيغطي مليون أسرة، وأنه تم الاتفاق مع وزير التموين على رفع عدد رءوس الأضاحي من خمسة آلاف رأس إلى ستة آلاف رأس من البقر بواقع ألف طن لحوم لتغطية مليون أسرة.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن التوزيع سيبدأ غدًا، الجمعة، بمحافظة القاهرة، ثم يتواصل بواقع 10 أطنان يوميًا، وهذا بيان بتوزيع 75 طنًا في الأسبوع الأول للتوزيع.

من جهة أخرى، تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية اليوم، الخميس، بعملية التشفية والتعبئة والتبريد والتجميد تمهيدًا لانطلاق عملية التوزيع بداية من غدٍ، الجمعة، بإذن الله تعالى.

اليوم والتاريخ المحافظة الكمية المحافظة الكمية
الجمعة 16/8 القاهرة 5طن ــــــــــــ ــــــــــ
السبت 17/ 8 القاهرة 5طن الجيزة 5طن
الأحد 18 / 8 الجيزة 5طن القليوبية 5طن
الإثنين 19 / 8 القاهرة 5طن الجيزة 5طن
الثلاثاء 20/ 8 الفيوم 5طن المنيا 5طن
الأربعاء 21 / 8 بني سويف 5طن أسيوط 5طن
الخميس 22 / 8 الإسكندرية 5طن سوهاج 5طن
الجمعة 23 / 8 الغربية 5طن البحيرة 5طن

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لتوفير 800 طن لحوم .. بروتوكول بين الأوقاف والتموين

الأوقاف: توزيع 10 أطنان لحوم أضاحي يوميا على الفقراء في العيد

الأوقاف تكشف موعد توزيع لحوم الأضاحى على المستحقين

الأوقاف: مبيعات صكوك الأضاحى تخطت ٨١ مليون جنيه

غرفة عمليات بالأوقاف للإشراف على توزيع لحوم الأضاحي

الأوقاف: استمرار ذبح الأضاحي في ثالث أيام عيد الأضحى بمجزر أبي سمبل

ترشيحاتنا

قبل بدء الدراسة.. تعرف على النظام الجديد المقرر تطبيقه على طلاب 2 ثانوي

أول تحرك من البرلمان بشأن اختلاط الرجال والنساء في صفوف صلاة العيد

من 4.5 إلى 6%.. الشرقية للدخان ترفع أسعار بعض أصناف السجائر

قاد مكابي حيفا في الدوري الإسرائيلي.. 15 معلومة عن الكسندر ستانوفيتش مدرب الزمالك الجديد

اسأل المفتي.. دائم الذكر ولا يصلي فهل يتقبل الله منه

الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة.. وتساقط أمطار على تلك المدن.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة وجذابة... 15 صورة تكشف أناقة فساتين جينيفر لورانس فى عيد ميلادها

بعد سرقة أحمد حلمى لـ بروش أم كلثوم.. هذه أشهر القلادات الخاصة بـ كوكب الشرق.. صور

بـ جمبسوت تايجر.. دومينيك حورانى بإطلالة مثيرة على انستجرام